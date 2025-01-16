Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı - Son Dakika
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Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

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Kılıçlı yemin soruşturması kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen 5 teğmenin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki savunmaları başladı. Teğmenler yemin töreni sonrasında komutanlığa gelirken uzun zaman sonra ilk kez kameralara yansıdı.

16.01.2025 14:04
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Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreninde kılıçlı yemin sonrasında başlatılan disiplin soruşturmasında, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezasıyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen teğmenler ve avukatları, saat 13.35'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na geldi.

BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI DA SALONDA

YDK'da saat 14.00'te sözlü savunmalarına başlanan teğmenlerin avukatları arasında, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan da bulunuyor. Teğmenler ve avukatları, sözlü savunmalarını fotoğraf ve video ile de destekleyecek. Bu amaçla, savunmaların alınacağı salona, heyete fotoğraf ve video izlettirilmesine olanak tanıyan projeksiyon cihazları yerleştirildi. Avukatlar görselleri, Kurul saatinden önce salona ulaştırdı.

Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

TÖREN GÜNÜNE AİT GÖRÜNTÜLER İZLETİLECEK

Savunmalarda, tören gününe ilişkin fotoğraf ve videolar izletilerek, teğmenlerin, "resmi tören"in tamamlanmasının ardından yaptıkları resmi olmayan etkinliklerde "subay andını" okudukları, bunun da emre aykırılık oluşturmayacağı tespiti öne çıkarılacak. Konuyla ilgili eski Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyelerinin yanı sıra diğer hukukçuların hazırladığı ve teğmenlerin eylemlerinin " TSK'nın itibarına zarar verecek nitelikte tutum, davranış, ağır suç veya disiplinsizlik teşkil etmediği" tespitini içeren ve dün YDK'ya sunulan iki hukuki mütalaaya da savunmalarda yer verilecek.

3 KOMUTANIN SAVUNMASI DA BAŞLADI

Bu arada, teğmenlerin yanı sıra tören sırasında alay, tabur ve bölük komutanı olan üç komutanın savunması da Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunda saat 14.00'te alınmaya başlandı.

Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

KURULLARIN KARARLARI 10 İŞ GÜNÜ İÇİNDE AÇIKLANACAK

Yüksek disiplin kurullarında yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda durumu görüşülen personel hakkında, "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası" veya "Silahlı Kuvvetlerden ayırma cezası verilmesine yer olmadığı" kararlarından biri veriliyor. Kurulların kararları, 10 iş günü içinde gerekçeli olarak hazırlanarak, tebliğ edileceği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, gerekçeli kararın, hazırlanması ve onaylanmasının ardından kamuouyuyla paylaşılacağını bildirdi. Yüksek disiplin kurulları tarafından verilen "Silahlı Kuvetlerden ayırma" cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabiliyor.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos 2024'teki Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında teğmenlerin kılıç çatarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasının ardından başlatılan disiplin soruşturmasında 5 teğmen, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma" cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Teğmenlerin tören sırasındaki alay, tabur ve bölük komutanları hakkında da soruşturma başlatılmıştı.

Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Mustafa karaca:
    disiplinsiz asker, orduda olmamalıdır. 151 113 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    MUSTAFAKEMALPAŞA ASKERLERİYİZ... 133 71 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    tarikato marikato askeri olsaydınız sorun yoktu 115 63 Yanıtla
  • Mehmet emin Kosker:
    Allah sizi bildiği gibi yapsın Mustafa Kemal'in Askeriyiz demeyi bir suç unsuru haline getirdiniz Türk Silahlı Kuvvetlerinin başında bulunanlarda buna onay veriyor ne rezil günler yaşıyoruz.Meclise p... Apoyu getirin diyenler alkışlanırken yıllardır gelenek haline gelen and içme töreni disiplinsiz durum oldu... Erdoğan bu ülkede Mustafa Kemal ve onu sevenlerden öyle korkuyor ki adını bile duymaya tahammül etmiyor 97 62 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Hepimiz ulu önder ATATÜRK ün askerleriyiz 75 51 Yanıtla
  • Mert TÜRKOĞLU:
    Bir teğmen dahi ihraç olduğunda diğer teğmenlerin hepsi imza toplayıp istifasını sunmalı ve arkadaşlarını yalnız bırakmamalıdır . Savaş alanında nasılsa sivilde de yanında durmalıdırlar . 53 39 Yanıtla
  • Rıfat Doğan:
    İnadınıza Mustafa Kemal paşa inadınıza Atatürk 58 29 Yanıtla
  • Rıfat Doğan:
    Yaşa Mustafa Kemal paşa yaşa 55 26 Yanıtla
  • Apple User:
    neden açığa alınmamış bunlar o üniforma yı haketmiyorlar 15 26 Yanıtla
  • Burak üstün:
    Mustafa Kemalin askerleriyiz demek bu ülkede ne zaman suç oldu hayırdır ya 26 14 Yanıtla
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