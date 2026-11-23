Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti'ye katılma kararının ardından yaptığı açıklamada, tercihini tehdit, korku veya kişisel ikbal beklentisiyle değil, Tekirdağ'a daha fazla hizmet götürme hedefiyle aldığını söyledi. Yüceer, belediyeye yönelik iddialara da yanıt vererek açık ihale oranının yüzde 99'a ulaştığını belirtti.

AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığının haftalık olağan İl Yürütme ve İl Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti'ye katılma kararının gerekçelerini anlattı.

“TEHDİT VEYA KORKUYLA İLGİSİ YOK”

Kararıyla ilgili son dönemde çeşitli iddiaların ortaya atıldığını belirten Yüceer, siyasi tercihinin tehdit, korku ya da kişisel ikbal beklentisiyle ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

Kararının herhangi bir kişisel hesaplaşmanın, kırgınlığın veya kavganın sonucu olmadığını dile getiren Yüceer, siyasi tercihlerin eleştirilebileceğini ancak kararının arkasındaki iradenin farklı senaryolarla açıklanmasını doğru bulmadığını söyledi.

“TEKİRDAĞ'A DAHA FAZLA HİZMET GETİRMEK İSTİYORUZ”

AK Parti'ye katılma kararının temelinde Tekirdağ'a daha fazla hizmet etme hedefinin bulunduğunu vurgulayan Yüceer, şöyle konuştu:

“Bu kararı almamızdaki en büyük motivasyonumuz, bir büyükşehir belediye başkanı olarak Tekirdağ'ımıza daha fazla hizmet getirebilmek, vatandaşlarımızın taleplerini daha hızlı karşılayabilmek ve şehrimizin önünü açabilmek.”

Tekirdağ'ın altyapı, içme suyu, ulaşım, tarım, sanayi ve çevre alanlarında çözüm bekleyen sorunları bulunduğunu belirten Yüceer, merkezi yönetimle daha güçlü iş birliği kurarak bu sorunların üstesinden gelmeyi hedeflediklerini kaydetti.

BELEDİYEYE YÖNELİK İDDİALARA YANIT VERDİ

Siyaseti makam ve unvandan ibaret görmediğini belirten Yüceer, millete karşı sorumluluğun esas olduğunu söyledi. Belediye hakkında ortaya atılan iddialara da değinen Yüceer, kendisi hakkında yürütülen herhangi bir soruşturma bulunmadığını bildirdi.

Belediyedeki ihale süreçlerine ilişkin verileri paylaşan Yüceer, açık ihale oranının yüzde 99'a ulaştığını, doğrudan temin oranının ise göreve geldiklerinde yüzde 6 seviyesindeyken yüzde 2,5'e gerilediğini ifade etti.

“Türkiye ortalamasında açık ihale oranı yüzde 70 iken bizde yüzde 99. Doğrudan temin oranımız ise göreve geldiğimizde yüzde 6 seviyesindeydi, şu anda yüzde 2,5'lere düşmüş durumda.” diyen Yüceer, herhangi bir yanlışlık veya eksiklik tespit edilmesi halinde gerekli teftiş ve savcılık başvurularını yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, 19 Kasım 2026 Perşembe günü AK Parti'ye geçti. Ankara'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüceer'e parti rozetini taktı.