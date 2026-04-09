Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer: "Türkiye'nin Mali Disiplini En Güçlü Kurumlarının Başında Geliyoruz" - Son Dakika
09.04.2026 11:23  Güncelleme: 12:47
(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 2025 yılı performans gerçekleşme oranı yüzde 87,25 oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Hiç alçak gönüllü olmayacağım; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin mali disiplini en güçlü kurumlarının başında geliyor" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Başkan Yüceer yönetiminde gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantıda denetim ve faaliyet raporları görüşülürken, Yüceer çeşitli başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Toplumsal duyarlılık vurgusu

Konuşmasına nisan ayındaki önemli gün ve haftalara değinerek başlayan Yüceer, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne dikkati çekti. Otizmin her 36 çocuktan birinde görülen nörogelişimsel bir durum olduğunu belirten Yüceer, erken tanı, farkındalık ve özel eğitimin önemine vurgu yaparak, özel bireylerin hayatını kolaylaştırmanın öncelikleri olmaya devam edeceğini söyledi.

5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlayan Yüceer, hak, hukuk ve adalet için emek veren tüm avukatlara ve hukukçulara teşekkür etti.

8 Nisan Dünya Romanlar Günü'ne ilişkin konuşan Yüceer, Roman vatandaşların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal hayata eşit katılımlarının sağlanması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

10 Nisan Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümünü de kutlayan Yüceer, emniyet mensuplarına teşekkür ederek, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla tüm şehitleri rahmet ve saygıyla andı.

Faaliyet raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüceer, sunumun uzunluğuna atıf yaparak, "İzlerken yorulmuş olabilirsiniz ama biz çalışırken hiç yorulmadık. Her projede daha ne yapabiliriz diyerek çalıştık" dedi.

Eleştirilerin kendileri için kıymetli olduğunu belirten Yüceer, "Eleştiri yapıcı olmalı. Eksik varsa düzeltiriz ancak emeği yok sayan yaklaşımı doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rakamlar yalan söylemez"

Belediyenin mali yapısına ilişkin veriler paylaşan Yüceer, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'nin en güçlü mali disipline sahip kurumlarından biri olduğunu belirterek, "Rakamlar yalan söylemez" diye konuştu.

Doğrudan temin oranının yüzde 5,54'ten yüzde 3,36'ya düşürüldüğünü, öz gelir oranının yüzde 7'den yüzde 14'e yükseltildiğini aktaran Yüceer, personel gider oranının yüzde 22,83'ten yüzde 21,06'ya gerilediğini, gelir gerçekleşme oranının yüzde 94, performans gerçekleşme oranının ise yüzde 87,25 olduğunu açıkladı.

Ayrıca, görev sürelerinin başından bu yana 433 aracın belediyeye kazandırıldığını belirten Yüceer, kiralama yükünün azaltıldığını ve taşınmazların satılmak yerine halkın hizmetine sunulduğunu söyledi.

"Mega projemiz insan odaklı bir kent yönetimi kurmak"

Belediyecilik anlayışlarına ilişkin konuşan Yüceer, en önemli projelerinin insan odaklı yönetim olduğunu vurguladı. "Benim bir mega projem var; o da insan odaklı bir kent yönetimi kurmak" diyen Yüceer, bir çocuğun hayatına dokunmanın ya da bir ailenin, bir emeklinin yükünü hafifletmenin en büyük eser olduğunu dile getirdi.

Altyapı yatırımları sürüyor

Sosyal belediyecilik eleştirilerine de yanıt veren Yüceer, altyapı yatırımlarının da hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Süleymanpaşa'da yıllardır değişmeyen altyapının yenilendiğini, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değiştirildiğini belirten Yüceer, Marmaraereğlisi'nde de uzun süredir beklenen altyapı yatırımının temelinin atıldığını hatırlattı.

Yüceer, "Biz sadece sosyal destek yapan bir belediye değiliz; altyapıyı da yapıyoruz, üstyapıyı da. Ama en önemlisi insanı merkeze koyuyoruz" dedi.

Zor bir dönemden geçildiğini ancak mazeret üretilmediğini belirten Yüceer, Tekirdağ'ın emin ellerde olduğunu belirterek daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Toplantıda meclis başkan vekili ile ihtisas komisyonlarına üye seçimleri de gerçekleştirildi. Buna göre, 1. Başkan Vekili Hüseyin Vasfi Güner; 2. Başkan Vekili de Hülya Perin Meriç oldu.

Kaynak: ANKA

