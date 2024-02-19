Tekirdağ\'da Deprem Riski Analizi Yapılıyor

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü son sınıf ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 60 kişilik ekip, kentte olası depremde riskli binaları tespit etmek amacıyla çalışma yürütüyor.

Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bal, AA muhabirine Tekirdağ'ın deprem açısından riskli kentlerden olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in talimatlarıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Bal, kent geneli çalışmalarına pilot bölge olarak seçilen Çorlu ilçesinden başladıklarını belirtti.

Çorlu'daki yapı stokunun genelinin eski olduğuna işaret eden Bal, "İlçede 70 bin bina var ve 50 bini, 1998 yılından önce yapılmış." dedi.

Ekibin, binaların inşasından sonra yapılan bütün işlemleri inceleyerek, mimari fonksiyonlarının değişip değişmediğini tespit ettiğini aktaran Bal, taşıyıcı sitemlerde yapılan değişikliklerin de değerlendirildiğini ifade etti.

İki ay önce başladıklarını ve bugüne kadar 60 binanın incelendiğini aktaran Bal, çalışma sonunda riskli olan binaların tespit edilerek gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılmasına katkı sağlanacağını ve kendilerinden talep edilmesi halinde çalışmayı belediye ve kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.

Bal, çalışma kapsamında dünyada yaygın olarak kullanılan Hızlı tarama yöntemi FEMA 154, Kanada sismik tarama yöntemi ve Japon Sismik İndeks tarama yöntemlerini kullandıklarını belirterek, "Bu yöntemlerle yapılan tarama sonucu problemli çıkan binaları tekrar analiz ediyoruz. Kanada sismik tarama yöntemi Türkiye'deki yönetmelik ve yapı koşullarına çok uygun. Yapılan tarama sonucu yapıları öncelikli, tehlikeli, çok tehlikeli binalar olarak sınıflandırıyoruz. Nereye müdahale edileceği bu çalışmayla belirleniyor. Riskin belirlenmesi yerel yöneticiler ve merkezi yöneticiler için önem arz ediyor. Diğer ilçelerimizde de bu çalışmaları yapacağız. Bir binanın incelenmesi 45 gün kadar sürüyor." diye konuştu.