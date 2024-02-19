Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi inşaat mühendisliği bölümü son sınıf ve lisansüstü öğrencilerinden oluşan 60 kişilik ekip, kentte olası depremde riskli binaları tespit etmek amacıyla çalışma yürütüyor.
Üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bal, AA muhabirine Tekirdağ'ın deprem açısından riskli kentlerden olduğunu söyledi.
Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin'in talimatlarıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Bal, kent geneli çalışmalarına pilot bölge olarak seçilen Çorlu ilçesinden başladıklarını belirtti.
Çorlu'daki yapı stokunun genelinin eski olduğuna işaret eden Bal, "İlçede 70 bin bina var ve 50 bini, 1998 yılından önce yapılmış." dedi.
Ekibin, binaların inşasından sonra yapılan bütün işlemleri inceleyerek, mimari fonksiyonlarının değişip değişmediğini tespit ettiğini aktaran Bal, taşıyıcı sitemlerde yapılan değişikliklerin de değerlendirildiğini ifade etti.
İki ay önce başladıklarını ve bugüne kadar 60 binanın incelendiğini aktaran Bal, çalışma sonunda riskli olan binaların tespit edilerek gerekli güçlendirme çalışmalarının yapılmasına katkı sağlanacağını ve kendilerinden talep edilmesi halinde çalışmayı belediye ve kurumlarla paylaşacaklarını söyledi.
Bal, çalışma kapsamında dünyada yaygın olarak kullanılan Hızlı tarama yöntemi FEMA 154, Kanada sismik tarama yöntemi ve Japon Sismik İndeks tarama yöntemlerini kullandıklarını belirterek, "Bu yöntemlerle yapılan tarama sonucu problemli çıkan binaları tekrar analiz ediyoruz. Kanada sismik tarama yöntemi Türkiye'deki yönetmelik ve yapı koşullarına çok uygun. Yapılan tarama sonucu yapıları öncelikli, tehlikeli, çok tehlikeli binalar olarak sınıflandırıyoruz. Nereye müdahale edileceği bu çalışmayla belirleniyor. Riskin belirlenmesi yerel yöneticiler ve merkezi yöneticiler için önem arz ediyor. Diğer ilçelerimizde de bu çalışmaları yapacağız. Bir binanın incelenmesi 45 gün kadar sürüyor." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Deprem Riski Analizi Yapılıyor - Son Dakika
Sultan II. Abdülhamid'in torununun düğününde "Osmanlı'yı süren soysuzları da lanetle anıyorum" sözleriyle Ulu Önder Atatürk'e hakaret eden ve büyük tepki çeken eski Refah Partisi Milletvekili Şevki Yılmaz'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Sosyal medyaya düşen videoda Yılmaz'ın "Selanik'ten gelen dönmeleri, onlara destek verenleri kahr-ı perişan eyle" diye beddua ettiği ve topluca "Amin" denildiği görüldü. Videoya sosyal medyada tepki yağdı. İYİ Parti lideri Akşener de tepki gösterdi.
Suudi Arabistan, ilk kez kadın güzellik yarışmasına katıldı. Miss Asia 2024'e Suudi Arabistan adına Rumi Al-Qahtani isimli genç kız aday oldu. Genç kızın, saçlarını podyumda savurarak yürümesi ise ''Özgürlük işareti'' olarak yorumlandı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde yapılan ve canlı yayınlanan personel alımı kura çekiminde, ''Zafer Sunkur'' ismi iki kez üst üste çıktı. İsmi çeken görevlinin yaşadığı şaşkınlık dikkatlerden kaçmadı. Görevlinin, ''Zafer Sunkur'u okudum mu ben?'' dediği duyuldu.
Şanlıurfaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Mustafa Çadırcı, Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da oynanacağına dair bir paylaşım yaptı.
Hollanda'da erken genel seçimlerde zafer kazanan aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders, avukat Feyza Altun'un gözaltına alınması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Wilders, Altun için ''Feyza Altun bir kahramandır!'' ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 2-0 yendiği maçın 80. dakikasında oyuna giren Aboubakar ve Rachid Ghezzal taraftarlardan ıslık aldı.
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında iki kişinin ölümüne sebep olan 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Saldırıda ölen Yunus Emre Erzen'in babası, karşı taraftan, davadan vazgeçmek için 40 milyon lira, 13 yaşında erkek çocuğu ve 11 yaşında kız çocuğu teklif edildiğini söyledi. Duruşma ise 10 Mayıs'a ertelendi.
Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in yaklaşık 48 kilometre güneyindeki Seguin kasabasında aynı aileden 16 kişi evde ölü bulundu. Aile üyelerinin ölüm nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, zehirlenme şüphesi üzerinde duruluyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?