Tekirdağ'da Dünya Çevre Günü Etkinlikleri Düzenlendi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, dün Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlediği "Dünya Çevre Günü" ve "Marmara Denizi Günü" etkinlikleriyle çevre bilincini artırmaya yönelik örnek bir organizasyona imza attı.

Günün açılışı, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer'in çevre bilinci ve sürdürülebilirlik üzerine yaptığı konuşmayla başladı. Ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Arzu Çebi Topçu, çevreye duyarlı yerel yönetim anlayışını vurgulayan konuşmasıyla etkinliğin mesajını güçlendirdi.

TEMA Vakfı'nın minik gönüllüleri sahnede hep bir ağızdan Çevre Andı'nı okuyarak büyük alkış alırken, Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin dans gösterisi ve Bilgi Koleji öğrencilerinin çevre temalı oyun performansı izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Günün bilgi dolu anlarından biri ise Doç. Dr. Orhan Yüksel'in "Çöp Değil, Doğaya Dönüş: Evde Kompostun Sırları" konulu söyleşisi oldu. Program, renkli kukla gösterisiyle sonlandı.

Etkinlik alanında TESKİ, AFAD ve TEMA Vakfı başta olmak üzere çeşitli kurumlar bilgilendirme stantları açarken, çocuklara yönelik çevre bilinci kazandıran atölye çalışmaları büyük ilgi gördü. Katılımcılar, atık malzemelerden tablo yapımı, kağıt geri dönüşümü, sıfır atık oyunları ve balmumu ürün tanıtımı gibi aktivitelerle çevre dostu alternatifleri deneyimleme fırsatı buldu.

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de kurdukları özel alanda yenilenebilir enerji projelerini tanıtarak gençlerin çevre teknolojilerine ilgisini ortaya koydu.

Etkinliğin en dikkat çekici bölümlerinden biri ise Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı'nın da katılımıyla yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler, deniz dibi temizliği yaparak, Marmara Denizi'nden çıkarılan atıkları sahilde sergiledi. Bu farkındalık çalışması, çevre kirliliğinin boyutlarını çarpıcı bir şekilde gözler önüne serdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TESKİ, AFAD, TEMA Vakfı ve Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen bu anlamlı gün, çevreye duyarlı gelecek nesillerin yetişmesi adına güçlü bir adım oldu.