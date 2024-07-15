Tekirdağ'da Kanal İnşaatında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kanal İnşaatında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında meydana gelen göçükte 1 işçi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

15.07.2024 19:43
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanalın yapımı sırasında göçük meydana geldi. Toprak yığını altında kalan işçilerden Hasan Arslan (69) öldü, 2 kişi de yaralandı.

Olay saat 18.00 sıralarında Ergene Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi 282 Sokak üzerinde meydana geldi. Fabrikaların atık sularının tahliye edileceği kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi. Çukurun açılması sırasında bir tarata toplanan toprak yığını, yaklaşık 3 metre derinlikte çalışan işçiler Hasan Arslan, Kadir A. ve Mustafa Ö.'nün üzerine kaydı. Çukurda toprak altında kalan 3 kişiyi kurtarmak için çevredekiler çalışması yaparken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, 3 işçiyi toprak yığını altından yaralı olarak çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan işçiler, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren 2 işçinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulundu. Soruşturma sürdürülüyor.

Tekirdağ\'da Kanal İnşaatında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kanal İnşaatında Göçük: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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