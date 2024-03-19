Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 15 Temmuz Millet Bahçesi törenle hizmete açıldı.
Uzunköprü Caddesi'nde 36 dönümlük alan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Hayrabolu Belediyesi iş birliğiyle millet bahçesi olarak hazırlandı.
Millet kütüphanesi, oyun alanları, bisiklet yolu, yürüyüş parkuru, yeşil alan ve süs havuzunun içinde yer aldığı millet bahçesi, düzenlenen törenin ardından ziyarete açıldı.
Törene katılan eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.
Belediye Başkanı Osman İnan da ilçe halkının güzel vakit geçireceği 15 Temmuz Millet Bahçesi'ni halkın hizmetine açmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, o dönemin bakanı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Şentop'a ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.
- Çorlu Kaymakamı Eren şehit yakınları ve gaziler ile iftarda buluştu
Çorlu Kaymakamı Murat Eren, iftar programında, şehit yakınları ile gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.
Eren, bir restoranda düzenlenen iftarda yaptığı konuşmada, şehit yakınları, gaziler ve onların aileleriyle bir araya gelmekten mutlu olduğunu söyledi.
Vatanın kurtulması için canlarını seve seve feda eden şehitlerin her zaman çok değerli olduğunu belirterek, "Askerimiz, polisimiz kamu idaresi ve yönetim ile beraber her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehit ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapımız açık. Birlik beraberliğe ve beraber hareket etmeye ihtiyacımız var. Ortak bir kültür geliştirmeye de ihtiyacımız var." dedi.
Programa, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yüce de katıldı.
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