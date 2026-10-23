Tekirdağ Namık Kemal Lisesi 144 yıllık eğitim mirasını 44 bin mezunla sürdürüyor

Tekirdağ Namık Kemal Lisesinin 1882 yılında Rüstempaşa Külliyesi'nde "Mekteb-i İdadi Mülki Şahane" adıyla başlayan eğitim yolculuğu, 144 yıldır sürüyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Asırlık Mektepler" dosyasının bu bölümünde, Tekirdağ Namık Kemal Lisesi ele alındı.

Osmanlı'dan Cumhuriyet'e uzanan süreçte Tekirdağ'ın eğitim hayatında önemli bir yer edinen okuldan milletvekilleri, akademisyenler, bilim insanları, edebiyatçılar ve sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu binlerce öğrenci mezun oldu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 17. Başbakanı Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak'ın da bir dönem öğretmenlik yaptığı okul, bugün 61 öğretmeni ve 891 öğrencisiyle eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Köklü geçmişini gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan lisede, tarihi belgelerin korunduğu dijital arşivin yanı sıra Tekirdağ Eğitim Tarihi Müzesi de bulunuyor.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan müzede, Osmanlı döneminden bugüne eğitim tarihine ışık tutan belgeler, üniformalar, karneler, kitaplar, dergiler, fotoğraflar ve çeşitli eğitim araç gereçleri sergileniyor.

Her yıl binlerce öğrencinin ziyaret ettiği müze, kentin eğitim geçmişinin yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlıyor.

"Tekirdağ'ın eğitim hafızasının hikayesidir"

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, AA muhabirine, Namık Kemal Lisesinin eğitim yolculuğunun 1882 yılında Rüstempaşa Külliyesi'nde başladığını söyledi.

Okulun "Mekteb-i İdadi Mülki Şahane" adıyla eğitim hayatına başladığını belirten Yeniyol, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e, Cumhuriyet'ten Türkiye Yüzyılı'na uzanan bu 144 yıllık yolculuk, aynı zamanda Tekirdağ'ın eğitim hafızasının hikayesidir." dedi.

Yeniyol, tarihi kayıtlara göre dört yıllık eğitim veren Tekirdağ İdadisinin 1901 yılında 120 öğrencisi bulunduğunu ifade etti.

Okulun köklü geçmişinin yanı sıra yetiştirdiği isimlerle de öne çıktığını vurgulayan Yeniyol, şöyle konuştu:

"Namık Kemal Lisesinin bu tarihsel süreçte ifade edeceğimiz başka bir yönü de var. Esas zenginliği yetiştirdiği insanlarda saklı. Bugüne kadar 44 binden fazla mezun vermiş. Bu mezunlar arasında siyasette, bilimde, üniversitelerde, akademik camiada, edebiyatta ve sağlık alanlarında iz bırakan birçok isim yetişmiştir. Milletvekillerimizden akademisyenlerimize kadar bu isimleri sıralamaya kalksak oldukça uzun bir liste oluşur."

Yeniyol, okulun tarihi birikimini koruyarak gelecek nesillere aktarmasının önemine dikkati çekti.

Namık Kemal Lisesinin bugün de eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü dile getiren Yeniyol, "Bugün Namık Kemal Lisesi, 61 öğretmeni ve 891 öğrencisiyle geçmişten aldığı güçle geleceğe emin adımlarla yürümektedir. Namık Kemal Lisesinde 1882'de başlayan hikaye, 144 yıl sonra aynı heyecanla geleceğe taşınmaktadır. Bu köklü miras, geçmişten geleceğe devredilen büyük ve önemli bir emanettir. Böyle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Okulun tarihi arşivi dijital ortama aktarıldı

Namık Kemal Lisesi Müdürü Semih Seyran Çavuşoğlu da Tekirdağ'ın en eski liselerinden birinde görev yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Köklü bir eğitim kurumunda görev yapmanın kendilerine önemli sorumluluklar yüklediğini belirten Çavuşoğlu, öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim görmeleri için çalıştıklarını dile getirdi.

Okulun yalnızca öğrencileriyle değil, mezunları ve kent sakinleriyle de güçlü bağları bulunduğunu anlatan Çavuşoğlu, tarihi arşivi korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla dijitalleştirme çalışması yaptıklarını belirtti.

Tekirdağ'da yaşayan nüfusun belirli bir oranının Namık Kemal Lisesi ile bir bağlantısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Geçmişleri burada. Zaman içerisinde çok eski mezunlarımız gelip bizden bazen öğrenci belgesi bazen mezuniyet belgesi istiyorlar. Onun için de bir arşivimiz var. Arşivimizi de dijital ortama almış vaziyetteyiz." dedi.

Aile büyüklerinin okuduğu lisede eğitim görüyor

Okulun öğrencilerinden Nisa Tuna ise aile büyüklerinin de eğitim gördüğü Namık Kemal Lisesinde okumanın kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi.

Kuşaklar boyunca ailesinin eğitim hayatında yer edinen okulun öğrencisi olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Tuna, "Öncelikle bu okulda olmak gerçekten benim için çok değerli bir şey. Aile büyüklerimin de bu okulda okumuş olması beni çok mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.