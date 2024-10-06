TEKNOFEST 2023 Adana'da Son Buldu - Son Dakika
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TEKNOFEST 2023 Adana'da Son Buldu

TEKNOFEST 2023 Adana\'da Son Buldu

Bakan Kacır, Türk milletinin iradesinin sarsılmaz olduğunu vurguladı, gençlere çağrıda bulundu.

06.10.2024 16:30
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SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Adana'da bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen TEKNOFEST'nin kapanın gönünde yaptığı konuşmada, "Bütün dünya gördü ki Türk milletinin iradesi sarsılmaz. Allah'ın izniyle bu milletin bileği bükülmez" dedi. TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da "Daha merhametli, daha adil, daha hür bir dünyayı sizler, güneş yüzlü Türk gençleri inşa edecek" diye konuştu. Adana'da 5 gün süren festival, bugün gerçekleştirilen etkinliklerle son buldu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ana yürütücülüğünde bu yıl 7'ncisi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler, Demirören Medya Grubu'nun da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla 2 Ekim'de kapılarını açtı. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 5'inci ve son gününde de büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler, alandaki son model uçak, helikopter ve birçok aracı inceleyip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Festivalde akrobasi gösterilerinden ileri teknoloji simülasyonlarına, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programı yer aldı. Ziyaretçiler, Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, HÜRKUŞ, HÜRJET, Bayraktar Akıncı, Bayraktar TB3, Jandarma Çelik Kanatlar, ATAK helikopteri ve paramotorların gökyüzündeki gösterilerini takip etti. Adana Şakirpaşa Havalimanı semalarında uçan Türk Yıldızları ile SOLOTÜRK, uçuş gösterileri de büyük ilgi gördü. Ayrıca festival ana sahnesinde ise 'Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa' ve 'HÜRKUŞ-GÖKBEY Müzikali' etkinliği düzenlendi. Katılımcılar ayrıca gün boyunca 'Güneş Gözlemi', 'Planetaryum', 'Uzay Temalı Çocuk Parkı', 'Simülasyon Deneyim Alanları', 'Kara ve Hava Araçları Sergisi', 'Hareketli Kara Araçları Sergisi', 'Sıcak Hava Balonu', 'Bigg Çadırı', 'Türkiye'nin İnsanlı İlk Uzay Misyonu Çadırı' ve 'Pedallı Uçuş Etkinliği' gibi çok sayıda etkinliğe katılıp, çeşitli deneyimler yaşadı.

SELÇUK BAYRAKTAR: HAYALLERİNİZLE, HEYECANINIZLA GELİN

Kapanış ve ödül töreninde konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Daha merhametli, daha adil, daha hür bir dünyayı sizler, güneş yüzlü Türk gençleri inşa edecek. Genç kardeşlerime, sizlere çağrımı bir kez daha tekrarlıyorum. Hayallerinizle, heyecanınızla gelin. Aklınızla, fikrinizle gelin. Özgürce gelin. Eleştiri ve itirazlarınızla gelin. Yüreğinizin sıcaklığıyla, sevgiyle gelin. Memleket aşkınızla gelin. Bu gençlik hareketine bir omuz verin. Gelin el ele tutuşalım. Gelin, dünyayı değiştirelim. Gelecek sizsiniz, siz geleceksiniz" dedi.

BAKAN KACIR: BU MİLLETİN İRADESİ SARSILMAZ, BİLEĞİ BÜKÜLMEZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır ise "Bütün dünya gördü ki Türk milletinin iradesi sarsılmaz. Allah'ın izniyle bu milletin bileği bükülmez. Müreffeh yarınlarımıza giden yolda bir an bile kurmayacak, duraksamayacağız. Milli teknoloji hamlesine bir seferberlik ruhu ile sahip çıkacağız. Ateş çemberine dönmüş bir coğrafyada ülkemizi huzur ve istikrar adasına dönüştüren kazanımlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. Dünyayı yeniden adaletle, merhametle bizler buluşturacağız. Bu duygularla TEKNOFEST yarışmalarına katılan, milli teknoloji hamlesi kahramanı genç kardeşlerimizi yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST 2023 Adana'da Son Buldu - Son Dakika

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