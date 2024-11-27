TEKNOFEST 2024: Yarım Hikayeler Tamamlandı - Son Dakika
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TEKNOFEST 2024: Yarım Hikayeler Tamamlandı

TEKNOFEST 2024: Yarım Hikayeler Tamamlandı

Vali Gül, TEKNOFEST ile geçmişin hikayelerinin tamamlandığını ve gençlerin geleceği şekillendireceğini belirtti.

27.11.2024 12:48
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İstanbul Valisi Davut Gül, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile Nuri Killigil, Şakir Zümre, Vecihi Hürkuş ve Nuri Demirağ'dan kalan, yarım bırakılmış hikayelerin tamamlandığını söyledi.

Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST 2024 Yarışması İstanbul Finalistleri Belge ve Hediye Takdim Töreni'nde konuşan Gül, her şeyin bir fikirle başladığını anlattı.

İnanç, azim ve kararlılığın fikirleri gerçeğe dönüştürüp geleceği şekillendirdiğini belirten Gül, "İlki 2018'de gerçekleşen TEKNOFEST bir yandan fikirleri gerçeğe dönüştürdü, diğer taraftan ise sizlere öz güven aşılıyor, umudu ve başarmayı öğretiyor. Tüm dünyanın takdir ettiği bu festival ile Nuri Killigil'den, Şakir Zümre'den, Vecihi Hürkuş'tan, Nuri Demirağ'dan kalan, yarım bırakılmış hikayelerimiz tamamlanıyor. Hayallerimiz gerçeğe dönüşüyor. Peki, kimlerle? Gözlerinin içi parlayan, fikrini ve yüreğini ortaya koyan sizlerle." ifadelerini kullandı.

Okul ziyaretlerinde öğrencilerin heyecanı ile azmine şahit olduklarını dile getiren Gül, gençlerin Türkiye'nin en büyük gücü, umudu ve güçlü yarınların teminatı olduğunu kaydetti.

Öğrencilerin hazırladıkları proje ve sunumların önemine de değinen Gül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah, yarının akıllı makinelerini, yapay zekalarını, dijital teknolojilerini üretecek ve geliştireceksiniz. Projelerinizle Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları olacaksınız. İlminizle, irfanınızla, ahlakınızla dünyanın her yerinde, her sahada medeniyetimizi temsil edecek, insanlığın takdirini kazanacaksınız. Sizlere çok güveniyoruz. Bu vesileyle bu organizasyonu ülkemize kazandıran T3 Vakfına, TEKNOFEST ekibine ve Sayın Selçuk Bayraktar'a şükranlarımı sunuyorum."

Vali Gül'ün konuşmasının ardından TEKNOFEST 2024'te dereceye giren ilköğretim, lise ve üniversite öğrencileri ile danışman öğretmenlere hediye ve belge takdim edildi.

Törene eğitimden sorumlu İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, dereceye giren üniversitelerin rektörleri ile okulların müdürleri, akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Tören sonunda Vali Gül, protokol üyeleri ve öğrencilerle aile fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TEKNOFEST 2024: Yarım Hikayeler Tamamlandı - Son Dakika

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