TEKNOFEST Doğal Dil İşleme Yarışması Finali Tamamlandı

Kocaeli'de düzenlenen "TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması" finali, Bilişim Vadisi'nde tamamlandı.

Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi kampüsünde Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve Bilişim Vadisi yürütücülüğünde düzenlenen yarışma, 40 takım ve 171 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışmacılar, "Serbest" ve "Senaryo" kategorilerindeki sunumlarıyla değerlendirme sürecinde mücadele etti.

Bugün katılımcıların jüri üyelerine final sunumlarıyla tamamlanan yarışmada, iki kategoride de dereceye girenlere 120 bin, 100 bin ve 80 bin lira değerinde ödüller verilecek.

Yarışmada dereceye girenler, 17-21 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST'te ilan edilecek.