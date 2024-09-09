TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması Başladı - Son Dakika
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TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması Başladı

TEKNOFEST 2024 Roket Yarışması Başladı

TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nda 2024 finali başladı. 824 takımın başvurduğu yarışmada finale kalan 80 takım kıyasıya mücadele ediyor. Dereceye giren takımlar ödüllerini TEKNOFEST Akdeniz'de alacak.

09.09.2024 18:04
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TEKNOFEST kapsamında her yıl T3 Vakfı çatısı altında Roket Sanayii ve Ticaret AŞ (ROKETSAN) tarafından düzenlenen Roket Yarışması'nda 2024 yılı final heyecanı başladı.

Uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen Roket Yarışması 7'nci kez geleceğin mühendislerini ağırlıyor. Öğrencilerin uzay teknolojileri alanlarına ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere düzenlenen Roket Yarışması'na bu yıl 'Lise', 'Orta İrtifa', 'Yüksek İrtifa' ve 'Zorlu Görev' kategorilerden toplamda 824 takım başvuru yaptı. Finale kalmayı başaran 80 takım ise Aksaray Atış Alanı'nda kendi tasarımları olan füzelerini gökyüzüne ateşleyerek kıyasıya mücadele ediyor. Roket Yarışması sonucunda kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerini, 2- 6 Ekim'de Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Akdeniz'de alacak.

'TEKNOFEST KUŞAĞINA SONUNA KADAR GÜVENİYORUZ'

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Roket Yarışması'nın 2024 etabına katılan tüm takımlara teşekkür ederken, finale kalan takımlara da başarılar diledi. İkinci, "Gençlerimizin araştırmaya, geliştirmeye ve üretmeye olan heyecanını bizlere en güzel şekilde yansıtan TEKNOFEST, geleceğe umut ve güvenle bakmamızı sağlıyor. Bu yıl 7'nci kez düzenlediğimiz Roket Yarışması ise özellikle ROKETSAN'ımız için büyük anlam ve önem taşıyor. Roket Yarışması, geleceğini gökyüzündeki hayallerine adayan gençlerimizin yeteneklerini sergileme platformu oluyor. Büyük emekler ile kendi roketlerini tasarlayan gençlerimizin bu alandaki başarılarıyla biz de gururlanıyoruz. Çünkü geleceğin roket mühendisleri kendilerini Roket Yarışması'nda gösteriyor, hayallerini adım adım gerçekleştiriyor. Bu yıl finale kalan takımlarımızı tebrik ederken yarışmaya katılıp finale kalamayan hiçbir takımımızın pes etmemesini aynı azim ve kararlılıkla yola devam etmelerini bekliyoruz. Biz her sene buradayız ve sizlerin yeni tasarımlarını görmek, onları sizinle birlikte gökyüzüne ateşleme heyecanına ortak olmak için can atıyoruz. Yeteneklerini sergilemek isteyen tüm gençlerimizi kendi roketleri ile önümüzdeki yıllarda Roket Yarışması'nda görmek istiyoruz. Daha güçlü ve tam bağımsız Türkiye için TEKNOFEST kuşağına sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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