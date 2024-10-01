Teleferik Kazasında 5 Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor - Son Dakika
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Teleferik Kazasında 5 Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor

Teleferik Kazasında 5 Sanığın Tutukluluğu Devam Ediyor

Antalya'daki teleferik kazasında bir kişi öldü, 5 sanığın tutukluluğu sürdü. Başkan Kocagöz ise serbest.

01.10.2024 14:50
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ANTALYA'da 1 kişinin öldüğü teleferik kazasının 3'üncü duruşmasında, tutuklu 5 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Tutuksuz yargılanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün, kamu görevleri nedeniyle davalara katılma zorunluluğunun kaldırılması talebi de kabul edildi.

Konyaaltı ilçesinde 12 Nisan'da meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve mahsur kalan 174 kişinin 23 kişinin kurtarıldığı teleferik kazasıyla ilgili, teleferik işletmecisi ANET'in önceki yönetim kurulu başkanı, mevcut Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı. 36 sayfalık iddianamede, kazada hayatını kaybeden Memiş Gümüş dahil olmak üzere 150 kişi müşteki sıfatıyla yer aldı. İddianamede, Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz, ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, Okan Erol ve Serkan Yellice'nin de aralarında olduğu 12 kişi sanık olarak yer aldı. Savcılık, 12 sanığın 'Taksitle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını istedi.

BAŞKAN KOCAGÖZ'E İLK DURUŞMADA TAHLİYE

İddianamede, Mesut Kocagöz, Ahmet Buğra Samsunlu, Edip Kemal Bahadır, Serdar Tezcan, Okan Erol, Serkan Yellice, Suphi Kaplan'ın asli kusurlu; Orhan Karaoğlan, Kazım Kılıç, Hüseyin Ay, Özgür Ermiş ve Aziz Azizoğlu'nun tali kusurlu olduğunun kabul edildiği kaydedildi. Savcılık, sanıkların 27'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. İddianame, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Başkan Kocagöz, Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada yurt dışı yasaklamanın çıkarılmasıyla tahliye edildi. Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen üçüncü duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan ve tutuksuz yargılanan Mesut Kocagöz'ün de aralarında bulunduğu toplam 12 sanık katıldı.

'ÖLÜME TERKEDİLMİŞ ŞEKİLDE KALDIK'

Sanıklardan şikayetçi olarak davaya katılmak istediğini söyleyen Ayşegül Koçer, "19 yaşındaki oğlum Adem Koçer, diyabet hastası. 1 gün boyunca iğnesi vurulamadı. Epilepsi hastasıyım ve ilaçlarımdan uzak kaldım. Kriz geçirebilirdim. 25'inci kabindeydim. En son kurtarılanlardan birisi biziz" dedi. Sanıklardan şikayetçi olan İsmail Koçer de "Kabinde toplamda 7 kişiydik. 20 saat teleferik içerisinde ölüme terkedilmiş şekilde kaldık" diye konuştu.

Davada tanık olarak dinlenen kabin karşılama memuru Mine Önal ise "Kabinin düştüğünden haberimiz yoktu. İnsanların koşuşması ve ambulansların gelmesiyle haberimiz oldu" dedi.

GÖZLER BİLİRKİŞİ RAPORUNDA

Savcı mütalaasında, sanıkların tutukluluk halinin ve adli kontrollerin devamını talep etti. Tutuklu sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tutukluluklarına itiraz etti. Sanıklar da aynı şekilde tahliyelerini talep etti. Mesut Kocagöz, kamu görevi nedeniyle duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından bilirkişilerin eksikliklerin giderilmesi için talep ettiği 45 gün süreyi, gelecek olan raporda kusur oranlarının büyük ölçekte belirleneceğini, bu nedenle raporun önemli olduğunu vurgulayarak kabul etti. Heyet tutuklu sanıklar Ahmet Buğra Samsunlu, Serkan Yellice, Serdar Tezcan, Okan Erol ve Suphi Kaplan'ın tutukluluğunun devamına, Mesut Kocagöz'ün görevi gereği talep ettiği duruşmalara katılma zorunluluğunun kaldırılmasına karar verildi.

Kaynak: DHA

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