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Körfez'de kaçak göçmen dolu araç polis aracına çarptı: 18 yaralı - Son Dakika
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Körfez'de kaçak göçmen dolu araç polis aracına çarptı: 18 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde TEM Otoyolu geçişinde polis aracına çarparak duran ve 18 kişinin yaralanmasına sebep olan kaçak göçmen dolu hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı. Kaza sonucunda 4'ü polis memuru olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi. Sürücü ise gözaltına alındı ve tutuklandı.

04.01.2024 - 00:32,  Güncelleme: 00:34
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KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu geçişinde yaşanan takip sırasında polis aracına çarparak duran ve 18 kişinin yaralanmasına sebep olan kaçak göçmen dolu hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

Kaza, 2 Ocak sabahı saat 04.00 sıralarında TEM Otoyolu Kocaeli'nin Körfez ilçesi geçişinde Körfez gişeleri mevkisinde meydana geldi. Otoyolda devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 34 GRA 929 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Polis ekipleri, 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan hafif ticari aracı takip etti. Şüpheli aracı bir süre takip eden ekipler durdurmak için hamle yaptıkları sırada sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, iki polis aracına çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada 4'ü polis memuru ve 14'ü kaçak göçmen olmak üzere toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi. Taburcu olan kaçak göçmenler sınır dışı edilmek üzere Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürülürken, aracın sürücüsü olan Suriye uyruklu A.N. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, dün çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Körfez\'de kaçak göçmen dolu araç polis aracına çarptı: 18 yaralı
Kaynak: DHA
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