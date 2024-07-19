Temel Karamollaoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Temel Karamollaoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu, Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine siyasi parti liderleri ve önemli isimler katıldı. Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi, cuma namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedildi.

19.07.2024 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Karamollaoğlu'nun cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

97 yaşında dün hayatını kaybeden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu, bugün Ankara Karşıyaka Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Cenazeye Karamollaoğlu ailesi ve sevenlerinim yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç. HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu, İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan de Karşıyaka Mezarlığı'na Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesi için çelenk gönderdi.

Edibe Karamollaoğlu'nun taziye kabullerinin bugün, cumartesi ve pazar günleri, 16: 00 ile 18: 00 saatleri arasında Saadet Partisi Genel Merkezi'nde olacağı bildirildi.

Kaynak: İHA

Temel Karamollaoğlu, Ahmet Efendi, Karşıyaka, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Temel Karamollaoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrumda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrumda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 17:34:55. #1.13#
SON DAKİKA: Temel Karamollaoğlu'nun annesi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement