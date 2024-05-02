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Temizlik ve inşaat işçileri, 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdi

YOZGAT - Yozgat'ta inşaat ve temizlik işçileri, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'na çalışarak girdi. Resmi tatil olmasına rağmen çalışan işçiler, günü mesai yaparak geçirmiş oldu.

Tüm ülkede aynı anda kutlanan 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda sendikalara bağlı işçiler alanlarda bayramı kutlarken, bazı inşaat ve temizlik işçileri ise bayramlarını çalışarak geçirdi. Temizlik işçileri sabahın erken saatlerinde cadde, sokak, park ve bahçeler ile Cumhuriyet Meydanı'nda çevre düzenlemesi ve temizlik çalışması yaparken inşaat işçileri de tatil ve kutlamalara aldırış etmeden kazma, kürek çalışarak evlerine ekmek götürme derdine düştü.

"Bize bayram yok"

İnşaat işçisi Çetin Gezginci, "Bize bayram yok, biz çalışmaya devam ediyoruz, evimize ekmek götürme derdindeyiz. Biz bayram bilmeyiz" dedi.

Temizlik işçisi Alpaslan Ekici ise, "Bugün işçi bayramı ve biz de çalışıyoruz, bunun için de mutluyuz. Biz bayram falan dinlemiyoruz, işimizin başındayız, iş yapıyoruz" şeklinde konuştu.