Temmuzda Kaydedilen İlginç Olaylar - Son Dakika
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Temmuzda Kaydedilen İlginç Olaylar

Kendini sokan yılanı ısırarak öldüren adamdan, polisin strese girdiği için 'depresyondaki ayıyla özçekim yapmayın' uyarısına kadar temmuzda birçok tuhaf olay basına yansıdı. AA muhabiri, dünya genelinde temmuzda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi. Hindistan'da bir kişi, kendini sokan yılanı ısırarak öldürdü. Çin'de bir üniversitede 'kahve' bölümü açıldı. Pantolonuna sakladığı 104 yılanla Çin'e girmeye çalışan bir yolcu yakalandı. ABD'de depresyondaki ayıyla özçekim yapmayın uyarısı yapıldı. Brezilya'da köpek balıklarında kokain tespit edildi. Yeni Zelanda'da köpeğini aşırı besleyerek ölümüne neden olan kişiye hapis cezası verildi. İngiltere'deki araştırmacılar, hipopotamların zıplayabildiğini ortaya koydu.

30.07.2024 11:05
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Kendini sokan yılanı ısırarak öldüren adamdan, polisin strese girdiği için "depresyondaki ayıyla özçekim yapmayın" uyarısına kadar temmuzda birçok tuhaf olay basına yansıdı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" haline gelebiliyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde temmuzda kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Hindistan'da bir kişi, kendini sokan yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde demir yolu işçisi Santosh Lohar'ı, Nawada kentinde şantiyede uyurken zehirli bir yılan ısırdı.

Bu duruma öfkelenen 35 yaşındaki Lohar, demir çubukla yakaladığı yılanı 2 kez ısırarak öldürdü.

Olayın ardından demir yolu yetkilileri, Lohar'ı tedavisi için yakındaki hastaneye götürdü.

Lohar, "Köyümde, bir yılan sizi ısırırsa zehri etkisiz hale getirmek için onu 2 kez ısırmanız gerektiğine dair bir inanç var." dedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, tedavisi süren Lohar'ın hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Çin'de bir üniversitede "kahve" bölümü açıldı

Çin'de Yünnan Tarım Üniversitesinin Tropikal Ekinler Fakültesinde açılan ve 4 yıl eğitim verecek olan "kahve bilimi ve mühendisliği" bölümü, öğrenci kabulüne başladı.

Üniversitenin internet sitesinde bölüm derslerinin, kahve tadı kimyası, işleme, kalite ve güvenlik testi, çevrenin korunması, dünyada kahve ticareti gibi konuları içerdiği kaydedildi.

Pantolonuna sakladığı 104 yılanla Çin'e girmeye çalıştı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden Çin ana karasına seyahat eden bir yolcu, Şıncın kentindeki Futian Limanı'nda bulunan gümrük kapısında şüpheli hareketleri nedeniyle durduruldu.

İncelemelerde yolcunun pantolonunun ceplerinde bantlarla ağzı kapatılmış 6 bez çantanın bulunduğunu kaydeden gümrük memurları, çantalarda çeşitli renk ve boyutlarda yılanların bulunduğunu belirtti.

Yetkililer, çoğu yerli tür olmayan ve aralarında süt ile mısır yılanlarının da bulunduğu 104 yılanın ele geçirildiğini duyurdu.

ABD'de depresyondaki ayıyla özçekim yapmayın uyarısı

ABD'nin Florida eyaletinde Walton bölgesi yetkilileri, Santa Rosa Beach bölgesindeki otoyolun yakınlarında yaşamaya başlayan ayının, mutsuz görünmesi nedeniyle ilgi çektiğini kaydetti.

İnsanlara yolun kenarında görülen "depresyondaki ayıyla özçekim yapmayın" uyarısında bulunan polis, ayının fotoğraf çekildiğinde "yoğun strese girdiğini" ifade etti.

Brezilya'da köpek balıklarında kokain tespit edildi

Brezilya'da bir kuruluş, okyanusa atılan ya da dökülen uyuşturucu maddelerin deniz canlılarına etkisini araştırdı.

13 köpek balığını inceleyen araştırmacılar, bu canlıların kaslarında ve karaciğer dokularında kokain görülüp görülmediğini test etti.

Araştırma sonucu, köpek balıklarının kokain testi pozitif çıktı.

Yeni Zelanda'da köpeğini aşırı besleyerek ölümüne neden olan kişiye hapis cezası

Yeni Zelanda'da 54 kilogram olan Nuggi adlı köpek, sahibinin aşırı beslemesi nedeniyle öldü.

Sahibinin, köpek bisküvilerinin yanı sıra günde 8-10 tavuk parçasıyla beslediği ifade edilen köpeğin vücudundaki yağlar nedeniyle stetoskopla kalbinin dinlenemediği kaydedildi.

Mahkeme, köpeği "öldüresiye beslediği" için sahibine 2 ay hapis cezası ve yaklaşık 1222 Yeni Zelanda doları para cezası vererek tekrar köpek sahiplenmesini yasakladı.

Hipopotamlar zıplayabiliyor

İngiltere'deki Royal Veterinary College'dan araştırmacılar, zamanının çoğunu suda geçiren ve ağırlığı 2 bin kilogramdan fazla olabilen hipopotamların "zıplıyor olabileceğini" ortaya koydu.

Araştırmacılar, 32 hipopotamın hareketlerini inceleyerek bu hayvanların hızlı hareket ettiği zaman dört bacağının da yerden "havalanabildiğini" gözlemledi.

Kaynak: AA

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