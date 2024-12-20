Tepebaşı Belediye Başkanı Berlin Kardeş Şehirler Buluşması'na Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tepebaşı Belediye Başkanı Berlin Kardeş Şehirler Buluşması'na Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Berlin Kardeş Şehirler Buluşması\'na Katıldı

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Berlin'de gerçekleştirilen Kardeş Şehirler Buluşması'nda, iki şehir arasındaki iş birlikleri ve proje başarılarını anlattı. Etkinlikte yerel yönetimler arası ilişkilerin geliştirilmesi üzerine oturumlar düzenlendi.

20.12.2024 17:08  Güncelleme: 17:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Berlin Kardeş Şehirler Buluşması programına katıldı. Başkan Ataç etkinlikte yaptığı sunumda, belediyenin örnek projelerini anlattı.

Başkan Ataç, Berlin ile İstanbul arasındaki kardeş şehir anlaşmasının 35'inci yıl dönümü dolayısıyla Berlin Belediye Binası'nda düzenlenen Kardeş Şehirler Buluşması'na katıldı. Başkan Ataç'a Almanya programında Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdal Şahbaz eşlik etti.

Türk-Alman Kardeş Kentler Federasyonu (DTSV) tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Başkan Ataç'ın yanı sıra DTSV Başkanı Özcan Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Barbaros Büyüksağnak, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Berlin Eyalet Başkanı Kai Wegner, Friedrichshain- Kreuzberg Belediye Başkanı Clara Hermann, Spandau Belediye Başkanı Frank Bewig ve Tepebaşı'nın kardeş şehri Treptow-Köpenick Belediye Başkanı Oliver Igel katıldı.

Etkinlikte yerel yönetimler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çeşitli oturumlar ve paneller düzenlendi. Türkiye ve Almanya'dan birçok yetkili, akademisyen ve yerel yönetim temsilcisinin katıldığı programda Başkan Ataç, "Kent Diplomasisi ve Kardeş Şehirler Türk-Alman Kardeş Şehirlerin Rolü ve Potansiyeli" adlı oturumda söz aldı.

Başkan Ataç, sunumunda şunları aktardı:

"Tepebaşı ve Treptow Köpenick 2017'de kardeş şehir oldu. Bu ortaklık, sadece bir protokolden ibaret değil. İki şehir arasında kurulan bağ, kültürel alışverişin, ekonomik iş birliğinin ve dostluğun somut bir simgesi. Yıllardır süregelen ilişkilerimiz, her iki toplumun da birbirinden öğrenmesini, birbirine ilham vermesini ve ortak projelerle güçlenmesini sağlıyor. Geride bıraktığımız yıllarda, pek çok alanda önemli iş birlikleri gerçekleştirdik. Bu projeler sayesinde iki kültür arasındaki bağlar daha da güçlendi. Bugün, bu güçlü temeller üzerinde durarak geleceğe daha da umutla bakıyoruz. Ortak projelerimizi genişletmek, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yeni adımlar atmak ve gelecek nesillere örnek teşkil edecek bir iş birliği modeli oluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel ve verimli organizasyondan, misafirperverlikten ötürü Sayın Özcan Mutlu'ya ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Başkan Ataç sunumunda ayrıca "İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestraları ve Koroları", "Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği", "Engelliler Montaj Atölyeleri", "Gökkuşağı Kafe" ve "Altın Ayaklar" gibi projeleri katılımcılar ile paylaştı.

Ataç, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Türk-Alman İşverenleri Birliği'ne de ziyarette bulunarak, Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Remzi Kaplan ile bir araya geldi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Yönetim, Ahmet Ataç, Tepebaşı, Politika, Güncel, Berlin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tepebaşı Belediye Başkanı Berlin Kardeş Şehirler Buluşması'na Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:23 Trump’tan AB’ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
18:53 Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler Bu hafta gidilmesi bekleniyor: İşte İmralı heyetinde yer alan isimler
18:48 İsrail, Suriye’de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı İsrail, Suriye'de işgal ettiği köydeki protestoculara kurşun yağdırdı
18:05 ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf’u öldürdü ABD DEAŞ lideri Ebu Yusuf'u öldürdü
17:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal’i arar hale geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP seçmeni Bay Kemal'i arar hale geldi
09:10 Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi Altay Bayındır kornerden gol yedi, takım kupadan elendi
09:04 RAMS Başakşehir Avrupa’ya veda etti RAMS Başakşehir Avrupa'ya veda etti
08:37 Kırklareli’nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var Kırklareli'nde yük treni işçi servisine çarptı: 2 yaralı var
08:27 Ali Koç ve Aziz Yıldırım’dan gece yarısı sürpriz buluşma Ali Koç ve Aziz Yıldırım'dan gece yarısı sürpriz buluşma
07:56 ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak ABD basınından Suriye iddiası: Esad sonrası bir ilk yaşanacak
07:42 ’Arka Sıradakiler’in ’İbo’su Fırat Çöloğlu’nun son hali 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali
07:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 15 gün içinde Şam’ı ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 gün içinde Şam'ı ziyaret etmesi bekleniyor
01:46 Şam’la ilk teması kuran AB’den yeni karar Şam'la ilk teması kuran AB'den yeni karar
01:28 Husiler, İsrail’e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız Husiler, İsrail'e meydan okudu: Uzun bir savaşa hazırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2024 20:02:04. #1.12#
SON DAKİKA: Tepebaşı Belediye Başkanı Berlin Kardeş Şehirler Buluşması'na Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.