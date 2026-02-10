Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülüne Layık Görüldü - Son Dakika
Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası Ödülüne Layık Görüldü

10.02.2026 14:19  Güncelleme: 16:09
Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından geliştirilen ve yerel yönetimlerde iyi yönetişim anlayışının en önemli göstergelerinden biri olarak kabul edilen Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) ödülüne layık görüldü.

Avrupa Konseyi tarafından; şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi iyi yönetişimin temel ilkelerini benimseyen ve bu anlayışı kurumsal yapısına yerleştirmeyi taahhüt eden yerel yönetimlere verilen ELoGE, deneyimli bürokratlar, akademisyenler ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan bağımsız bir jüri tarafından değerlendiriliyor.

40 belediye arasından seçildi

Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Konseyi tarafından belirlenen yönetişim standartlarını karşılayarak başvuruda bulunan 40 belediye arasından ödüle layık görülen yerel yönetimler arasında yer aldı.

Bu başarıyla birlikte Tepebaşı Belediyesi; 2014 yılında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Remourban – Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile elde edilen büyük hibe başarısının, 2019 yılında kazanılan Küresel Model Ödülü'nün, 2021 yılında Energy Globe Vakfı tarafından verilen ve "Çevre Oscar'ı" olarak anılan Ulusal Enerji Küresi Ödülü'nün yanına bir uluslararası marka daha eklemiş oldu.

Ödül töreni Ankara'da gerçekleştirildi

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE) 2025 Ödül Töreni, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlendi. Törene; Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkan Yardımcısı Cecilia Dalman Eek, Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Suat Yıldız, Avrupa Konseyi İyi Yönetişim Uzmanlık Merkezi Başkan Yardımcısı Niall Sheerin, belediye başkanları, belediye bürokratları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından ELoGE markasını 1 yıl süreyle kullanmaya hak kazanan belediyelere ödülleri takdim edildi. Argüden Yönetişim Akademisi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Yılmaz Argüden, Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası'nı Tepebaşı Belediyesi adına Başkan Ahmet Ataç'a sundu.

"Yerel yönetimler büyük baskı altında"

Törende konuşan Ataç, şunları söyledi:

"Bugün burada meslektaşlarımla ve yol arkadaşlarımla birlikte olmaktan büyük gurur duydum. Bugün Türkiye'de yerel yönetimlerin nasıl bir baskı altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bazı ülke gerçeklerini söylemeye de çekiniyoruz. Ama en büyük örnek bugün burada Ekrem İmamoğlu'nun olmamasıdır. Bir gün hukuk doğru karar verecek, başkanımızı yine yerinde göreceğiz. Uzun zamandır belediye başkanlığı yapıyorum. 2019'de Etiyopya'da yılında Küresel Model ödülünü, 2021'de Energy Globe Vakfı tarafından düzenlenen 180'den fazla ülkeden 2 bin 500 proje başvurusunun yapıldığı ve Çevre Oscar'ı olarak bilinen Ulusal Enerji Küresi Ödülünü aldık. Ayrıca 2014 yılında Avrupa komisyonunun düzenlediği ve birçok ülkenin başvuruda bulunduğu Remourban-Akıllı Kentsel Dönüşüm Hızlandırılması projesini Türkiye'de kazanan belediye olduk. Bugün de böyle bir markayı Eskişehir'e götüreceğiz. Bugün demokrasi, hukuk, insan hakları ve özgürlükler de konuşuldu. Biz Türkiye'de bunu güç de olsa yerine getireceğiz."

12 ilke, 36 hedef, 72 gösterge

Tepebaşı Belediyesi, Avrupa Konseyi'nin belirlediği 12 ilke, 36 hedef ve 72 gösterge doğrultusunda yapılan kapsamlı değerlendirme sonucunda ELoGE markasını almaya hak kazandı. Değerlendirme sürecinde esas alınan yönetişim ilkeleri şunlar oldu:

-Demokratik Katılım

-İnsan Hakları

-Hukukun Üstünlüğü

-Kamu Etiği

-Hesap Verebilirlik

-Açıklık ve Şeffaflık

-Verimli, Etkili ve Sağlam Yönetim

-Liderlik, Yetkinlik ve Kapasite

-Duyarlılık

-Sağlam Mali ve Ekonomik Yönetim

-Sürdürülebilirlik ve Uzun Vadeli Yönelim

-Değişime ve Yeniliğe Açıklık

ELoGE markasını alabilmek için her ilke başlığında 0,33 ile 0,65 arasında bir ortalama yakalanması gerekirken, Tepebaşı Belediyesi 0,75 ortalama ile bu eşiğin üzerine çıkarak önemli bir başarıya imza attı.

ELoGE nedir?

Avrupa Yönetişim Mükemmelliği Markası (ELoGE – European Label of Governance Excellence), yerel yönetimlerin iyi yönetişimde 12 temel ilkeye uygun hareket ettiğini ve bu ilkeleri sürekli geliştirmeyi taahhüt ettiğini belgeleyen prestijli bir Avrupa markasıdır.

ELoGE; şeffaflık, katılımcılık, hesap verebilirlik, etkinlik ve kapsayıcılık gibi unsurları merkeze alarak, yerel yönetimlerin hem uluslararası tanınırlığını artırmayı hem de vatandaşlarla güçlü bir güven ilişkisi kurmasını hedefler.

Türkiye'de ELoGE süreci; Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından yetkilendirilen Argüden Yönetişim Akademisi koordinasyonunda, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB), Avrupa Yerel Demokrasi Derneği (ALDA) ve Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle yürütülüyor.

Bu kapsamda başvuru yapan 40 belediyeden 16'sı, bağımsız jürinin değerlendirmesi sonucunda ELoGE markasını 1 yıl süreyle kullanma hakkı elde etti.

