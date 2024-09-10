Üsküdar'da Burs Protokolü İmzalandı

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Haber/ Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL)- Türk Eğitim Vakfı ile Üsküdar Belediyesi arasında ekonomik durumu kısıtlı olan ancak başarılı durumda bulunan öğrencilerin eğitimine destek sağlanması amacıyla burs verilmesine ilişkin işbirliği protokolü imzalandı.

Eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı amaçlayan "Okutan Üsküdar" projesi, Üsküdar Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV) arasında imzalanan protokol ile hayata geçirildi. Projeyle, ilçede ikamet eden ekonomik durumu kısıtlı ve başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verileceği belirtildi. Bağışçıların isimleri ile oluşturulacak fonda toplanan ödemelerin TEV tarafından belirlenen öğrencilere burs olarak iletileceği kaydedildi.

Protokol imza töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ülkenin mevcut eğitim koşulları nedeniyle eğitime ara veren aileler bulunduğunu ve bu sayıların giderek arttığını kaydetti. Eğitimin şart olduğunu ve her konuşmanın "Eğitim şart" cümlesiyle bittiğini anımsatan Dedetaş, "Sene 2024, ama ailelerimizin fedakarlık etmesini bekliyoruz. Türk Eğitim Vakfı'nın geliştirmiş olduğu bu projenin aracısıyız. Üsküdar Belediyesi olarak komşularımızın eğitime destek vermesi konusunda doğru adrese yönlendirilmesini kamu görevi olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğru iş birlikleri yapmaktan dolayı gururluyuz"

Bağış gibi toplumsal hassasiyetler barındıran konulara birçok vatandaş tarafından destek verilmek istendiğini vurgulayan Dedetaş, "Komşularımız destek olmak istiyorlar ama nereye yönlendirdiğimiz çok önemli. Bu anlamda biz gönül rahatlığıyla TEV ile bu çalışmayı yürütebileceğimize inanıyoruz. Doğru işbirlikleri yapmaktan dolayı gururluyuz. Eğitime katkının kesintisiz bir şekilde devam etmesi için belediye olarak elimizden ne gelirse yapacağız. Belediye olarak sosyal desteklerimiz zaten sürüyor ama özellikle yoksullaşan ülkemizde iş artık eğitimden uzaklaşmaya gitmesin diye her türlü desteği vereceğiz" dedi.

"Narin konusu, anlatmakta zorlandığımız bir konu"

Ülke gündeminde çok ciddi sorunların var olduğunu belirten Dedetaş, şöyle devam etti:

"Özellikle Narin konusu, hepimizin anlatmakta bile zorlandığı bir konu. Kelimeler yetmez oradaki sorunu anlatmaya. Bizlerin kamu yöneticileri olarak sorumluluğu hassas ve doğrudan yana durmamız gerektiğini düşünüyorum. Artık çocuklarımızı koruyamaz noktaya geldik. Buradan bir an önce dönülmesi için, her kademede eğitimin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Biz yetişirken 'Kendini kurtar', 'Üniversiteyi kazan' sözleriyle büyüdük. Ama toplum kurtulmadığı sürece bizim kendimizi kurtarmamızın hiçbir anlamı yok. Tek başına kendini kurtarmanın değil, topyekün, toplum olarak iyi eğitimli ve kendi özgürlüğünü kurmuş bireyler olmamız gerektiği çok aşikar. Eğitim noktasında Üsküdar Belediyesi olarak yeni dönemde de varlık göstereceğiz. Çocuklarımız, gençlerimiz okur ve başarılı olurlarsa, ülkemiz başarılı olur diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bireysel başarıdan ziyade toplumsal başarıyı önemsediğimizi bir kere daha vurgulayarak sizleri selamlıyorum."

"TEV birçok genç için güneştir, ışıktır, yuvadır"

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş da tarih boyu tüm toplumlarda eğitimin çok önemli olduğunu aktararak, eğitimin öneminden hareketle, tam 57 yıl önce 1967 yılında 205 iş insanının Türk Eğitim Vakfı'nı kurduğunu anlattı. Okuma imkanı olmayan ya da sınırlı olan çocuklar ve gençlere eğitim olanağı yaratmak için yola çıkıldığını aktaran Tekbaş, "TEV bugüne kadar 300 bine yakın burs verdi. Çeşitli paydaşlarla birlikte, yurt dışında yüksek lisans ve doktora bursları verdi. Vermeye devam ediyor. Yurt içinde üstün başarıyı ön plana çıkarmak için, ödüllendirmek için üstün başarı bursu var. Deprem ve afet bölgelerine yönelik burslar var. Bunların yanında barınma çok önemli bir sorun olduğu için Türk Eğitim Vakfı barınma sorununa, diğer bir deyişle yurt sorununa da çözüm bulmak için değişik bölgelerde yurtlar inşa etti. Bugün altını çizerek söylüyorum kız öğrencilerimiz için yaptığımız yurtlar var. Türk Eğitim Vakfı birçok genç için ve onların ailesi için güneştir, ışıktır, yuvadır ve fırsat eşitliğidir" şeklinde konuştu.

"Üsküdar Belediyesi ile yaptığımız iş birliği gençlerimize imkan yaratacak"

Tekbaş, "Üsküdar Belediyesi'yle yaptığımız bu iş birliği çok sayıda gencimize imkan yaratacak, onlara ışık olacak. Bütün Üsküdarlıları bu projeye ortak olmaya davet ediyorum ve geleceğin gençlerini, mimarlarını, doktorlarını, iş insanlarını birlikte okutalım diyorum" dedi.

Üsküdar'da yaşayan TEV bursiyeri avukat Lütfü Polat ise 2021 yılı mezunu bursiyer olduğunu ve üçüz olarak dünyaya geldiğini anlatarak, aynı anda üç kardeş üniversite okumaya çalıştıklarını belirtti. Polat, "İhtiyacımın oluştuğu anda bana yardım eden Türk Eğitim Vakfı'dır. Böyle güçlü ve fırsat eşitliğine değer veren, öğrencilerine eğitimi aşılayan, başarıya aç insanları Türkiye'nin neresinde olursa olsun destekleyen bir kurumun parçası olmayı çok istemiştim. Ben o fırsatı bulabildim. Bana o fırsatı verenlere, imkan sağlayanlara huzurunuzda tekrar teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, Başkan Dedetaş'aplaket takdim etti. Daha sonra, Başkan Dedetaş ile TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tekbaş protokolü imzaladı.