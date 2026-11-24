Haber: Berfin BAYSAN/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlediği toplantıda, medyada kadına yönelik şiddetin ele alınış biçimini ve kadın gazetecilerin yaşadığı işsizlik, güvencesizlik ve ayrımcılık sorunlarını gündeme taşıdı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kadın Gazeteciler Komisyonu tarafından 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla düzenlenen "Medyada Şiddet ve İşsizlik Sarmalı" başlıklı toplantı, TGC Burhan Felek Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıda, kadına yönelik şiddet haberlerinde kullanılan dilin toplumsal etkileri, kadınların medyada temsil edilmesi ve kadın gazetecilerin çalışma yaşamında karşılaştığı sorunlar ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TGC Başkanı Vahap Munyar, kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel saldırılarla sınırlı olmadığını belirterek ekonomik baskı, psikolojik şiddet, taciz, ayrımcılık, tehdit ve dijital saldırıların da kadınların yaşamını olumsuz etkilediğini söyledi.

"ŞİDDET YALNIZCA FİZİKSEL SALDIRILARDAN İBARET DEĞİL"

Munyar, "Bugün 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'nde bir aradayız. Kadına yönelik şiddeti, kadınların çalışma yaşamındaki kaçınılmaz sorunlarını ve gazetecilik mesleğinde kadın olmanın getirdiği zorlukları konuşmak için toplandık. Kadına yönelik şiddet ne yazık ki yaşamın her alanında karşımıza çıkan, kadınların hayatını doğrudan etkileyen bir sorun. Üstelik bu şiddet yalnızca fiziksel saldırılardan ibaret değil. Ekonomik baskı, psikolojik şiddet, taciz, ayrımcılık, tehdit ve dijital mecralarda yürütülen saldırılar da kadınların yaşamını zorlaştırıyor. Kadınların eşit ve özgür bireyler olarak var olmasının önünde engel oluşturuyor. Gazetecilikte kadınların bu sorunlardan bağımsız olduğu bir alan değil. Kadın gazeteciler haber merkezlerinde, sahada ve çalışma hayatının farklı aşamalarında cinsiyet ayrımcılığıyla, mobbingle, güvencesizlikle ve zaman zaman doğrudan şiddetle karşı karşıya kalıyor. Özellikle medya sektöründeki ekonomik daralma, işten çıkarmalar ve istihdam sorunları kadın gazetecileri derinden etkiliyor. İşsiz kalan kadın gazetecilerin yeniden mesleğe dönmesi, deneyimlerini ve birikimlerini değerlendirebilecek işler olması giderek zorlaşıyor" dedi.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE VURGU

"Kadınların meslekte yükselmelerinin önündeki engeller ve karar mekanizmalarında yeterince yer almamaları da hala çözüm bekleyen sorunlar arasında" diyen Munyar konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak bu sorunların görmezden gelinmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Kadın gazetecilerin meslekte eşit koşullarda çalışabilmesi, haklarının korunması ve dayanışma içinde olması bizim için önemli bir çalışma alanı. Bu konuda Kadın Gazeteciler Komisyonumuzun çalışmalarını da özellikle anmak istedim. Komisyonumuz kadın gazetecilerin yaşadığı sorunları gündeme taşımak, meslektaşlarımızın deneyimlerini paylaşabilecekleri ortamlar yaratmak ve mesleki dayanışmayı güçlendirmek için çalışmalar yürütüyor. Kadınların yaşadıkları sorunları anlatabildiği değil, çözüm önerilerinin de konuşulduğu bir zemin oluşturmayı ve yönetmeyi amaçlıyoruz. Bugünkü toplantımızı da bu anlayışın bir parçası olarak görüyoruz. Bugün üzerinde durmamız gereken bir başka konu da medyanın kadına yönelik şiddetle mücadeledeki sorumluluğu. Gazetecilik, yaşanan olayları kamuoyuna aktarmaktan ibaret değil. Nasıl haber yaptığımız, hangi başlığı kullandığımız, haberde hangi ayrıntılara yer verdiğimiz en az haber kadar, yani haberin kendisi kadar önemli. Kadına yönelik şiddet haberlerinde kadını suçlayan, şiddeti olağanlaştıran ya da saldırganı haklı gösterebilecek ifadeler kullanmaktan kaçınmalıyız. Şiddet mağdurlarının kimliklerini ve özel yaşamlarını korumalı, kişilik haklarını gözetmeliyiz. Şiddeti yalnızca münferit olay gibi aktarmak yerine toplumsal nedenlerini ortaya koymalıyız. Gazetecilerin görevi, yaşananları bütün yönleriyle araştırmak ve kamuoyunu doğru bilgilendirmektir. Şiddet haberlerinde de bu sorumluluktan uzaklaşamayız.

Haberlerimizde kadınların haklarını, başvurabilecekleri destek mekanizmalarını ve şiddetle mücadelenin önemini görünür kılmalıyız. Bir başka önemli başlık da dijital şiddet. Özellikle kadın gazeteciler yaptıkları haberler ve mesleki görüşleri nedeniyle sosyal medyada hakaretlere, tehditlere ve cinsiyetçi saldırılara maruz kalıyor. Bu saldırılar zaman zaman gazetecileri susturmaya, mesleklerini yapmalarını engellemeye yönelik bir vasıf kazanarak bir baskı aracına dönüşüyor. Kadın gazetecilerin ifade özgürlüğünü ve güvenliğini korumak, basın özgürlüğü mücadelesinin ayrılmaz bir parçası. Şunu unutmamalıyız. Kadınların ekonomik bağımsızlığını koruyamadığı, güvenceli bir işle çalışamadığı, ayrımcılığa ve şiddete maruz kaldığı bir ortamda eşitlikten söz etmek mümkün değil. Gazetecilik mesleğinde de kadınların hak ettikleri koşullarda çalışabilmeleri için daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak basın özgürlüğünü gazetecilerin çalışma koşullarından da ayrı görmüyoruz. Gazetecilerin özgür, bağımsız ve güvenceli çalışması, toplumun haber alma hakkı açısından da büyük önem taşıyor. Kadına yönelik şiddetin son bulduğu, kadınların eşit haklarla güven içinde çalışabildiği, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabildiği bir ülke hepimizin ortak hedefi olmalı. Bu toplantının kadın gazetecilerin sesinin daha fazla duyulmasına ve sorunların çözümü için yeni adımlar atılmasına katkı sağlamasını diliyorum."

UZMANLAR VE GAZETECİLER SORUNLARI DEĞERLENDİRDİ

Toplantının moderatörlüğünü TGC Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı Ayşegül Aydoğan Atakan üstlendi.

Toplantıya konuşmacı olarak TGC Yönetim Kurulu Üyesi, Kadın Gazeteciler Komisyonu Koordinatörü ve Medyascope Haber Müdürü Göksel Göksu, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. İncilay Cangöz, sunucu ve programcı Gülgün Feyman, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Başkanı ve psikiyatri uzmanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, televizyon habercisi Ayşegül Altın ile TGC Hukuk Danışmanı Gökhan Küçük katıldı.

Toplantıda medyanın şiddet haberlerindeki sorumluluğu, kadın gazetecilerin mesleki güvencesizliği, işsizlik, çalışma yaşamındaki eşitsizlikler ve dijital şiddet farklı yönleriyle değerlendirildi.

Etkinlik, toplantıya katılan gazetecilerin kadına yönelik şiddet ve kadın gazetecilerin işsizlik sorununa ilişkin görüş ve deneyimlerini paylaşmasının ardından sona erdi.