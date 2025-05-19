THK'dan 19 Mayıs Coşkusu: Paramotor Gösterisi - Son Dakika
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THK'dan 19 Mayıs Coşkusu: Paramotor Gösterisi

THK\'dan 19 Mayıs Coşkusu: Paramotor Gösterisi

THK, Antalya'da 19 Mayıs için dev Türk bayrağı ve Atatürk posteriyle paramotor gösterisi düzenledi.

19.05.2025 13:28
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TÜRK Hava Kurumu (THK), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Antalya semalarında paramotor gösterisi düzenledi. Gökyüzünde açılan dev Türk bayrağı ve Atatürk posteri, izleyenlere görsel şölen sundu.

Etkinlik kapsamında Konyaaltı Sahili'nden havalanan 5 paramotor pilotu, deniz üzerindeki uçuşlarını Karaalioğlu Parkı'na kadar sürdürdü. Uçuş sırasında açılan Türk bayrağı ve Atatürk posteri, vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı. Gösteri uçuşunun ardından pilotlar, Konyaaltı Sahili'nde de bir gösteri daha gerçekleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, 19 Mayıs coşkusunu gökyüzüne taşıdı.

THK Antalya Şube başkan yardımcısı Selami Altıokoğlu, "Bugün Ankara'dan gelen THK paramotorcuları gösteri uçuşu yaptı. Atatürk posteri ve Türk bayrağı açıldı gökyüzünde. Amacımız havacılığı herkese sevdirmek" dedi.

THK yamaç paraşütü okul müdürü Ali Zaimoğlu, "19 Mayıs'ta Antalya'da yapılan törenlere iştirak ettik. 5 paramotorda 5 bayrak açıp gösteri alanlarının üzerinde uçtuk. Güzel bir etkinlik oldu. Türk bayrağını ve Mustafa Kemal Atatürk'ü taşıdık" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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