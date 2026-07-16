LHASA, 16 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'ndeki Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda yer alan Senlong Zangbo Nehri, Tibet antiloplarının göç güzergahı açısından hayati önem taşıyor.
Her yıl temmuz ayında, antiloplar ve yavruları nehri geçerek yaşam alanlarına göç ediyor.
Senlong Zangbo Nehri'ni aşarak göç eden Tibet antiloplarının sayısı her yıl 150.000'i aşıyor.
Son Dakika › Güncel › Tibet Antilopları Nehir Geçişiyle Göç Ediyor - Son Dakika
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