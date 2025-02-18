Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Fiyat Denetimlerine Başladı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Fiyat Denetimlerine Başladı

Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Fiyat Denetimlerine Başladı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesinde kafe ve restoranlarda fiyat denetimlerine başladı. İstanbul'da 48 ekip, işletmelerdeki ürün fiyatlarını kontrol etti ve Türkiye genelinde denetimlerin süreceği belirtildi.

18.02.2025 17:29  Güncelleme: 17:35
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TİCARET Bakanlığı ekipleri, Ramazan ayı öncesinde fiyat artışlarının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. İstanbul'da yapılan denetimlerde, kafe ve restoranlar tek tek gezilerek ürün fiyatları denetlendi. Ekiplerin Türkiye genelinde denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı ekipler, Ramazan ayı öncesinde kafe ve restoranlara yönelik denetimlere başladı. İşletmeleri tek tek dolaşan ekipler, ürün fiyatlarını ve menüde yazan fiyat ile faturaya yansıtılan fiyatlar arasında fark olup olmadığını denetleydi. İstanbul'un 28 ilçesinde 105 kişiden oluşan 48 ekip ile denetime başlayan Ticaret Bakanlığı ekiplerinin çalışmalarının Türkiye genelinde devam edeceği öğrenildi.

'ALDATMACA YOK, HİLE YOK'

Florya'da denetlenen bir işletmenin müdürü olan Fırat Yılmaz, "Hazırlığa gerek yok. Kim gelirse gelsin, ne zaman gelirse gelsin Allah korkusu olduktan sonra biz hesap verebiliriz. Bizim işletmemizde girişteki menü fiyatıyla, masadaki müşterilere sunduğumuz menü fiyatı birebir eşdeğerdir. Aldatmaca, hile yoktur. Şu anda kahvaltı saati olmasına rağmen, öğlen servisi başlamadığı halde bir tane sembolik olarak adisyon açtık. Ekiplerin denetimleri için, 4 kişilik bir ailenin gelip de yiyeceği bir sipariş verir gibi, sembolik bir sipariş açtık. Bakanlık ekipleri, birebir denetim için, müşteri hesap istiyormuş gibi, karşılıklı olarak masaya sunduğumuz adisyonla beraber fiyatların kontrolünü yaptılar" dedi.

'SÜREKLİ OLARAK DENETİME HAZIRIZ'

Denetlenen bir işletmenin sahibi Burak Şengül, "Hazırlıklıydık. Sürekli olarak hazırız bu duruma zaten. Sadece biraz yoğunluğumuz var. Çok fazla ilgilenemedik. Ama herhangi bir sorun yaşamadık. Biz zaten POS çıkarıyoruz. Bizde her ürüne zam geldiğinde, menüye zam yapacağımız zaman, POS'ta göre belirleyeceğimiz belli bir aralık var. Buna göre fiyatı veriyoruz. Sadece menümüzde bir döner 100 gram olarak yazılmış. Ona bir yükseltme yaptık. Fiyatı aynı tutup gramajı artırdık. Müşterinin lehine olan bir durum vardı burada. Onu menüye yazmamışız. Oradan da herhangi bir sorun yaşamadık. Sadece bizim aleyhimize olan bir durum bu. Ramazan ayında fiyatımız da artmayacak. Sadece bir menü belirliyoruz. Bu menüde farklı ürünler ve ekstra ürünler de ekliyoruz. Ekstra ürünlere menüde baktıklarında, fiyatları topladıklarında yine aynı fiyata gelecek. Ramazan ayı olduğu ekstra bir ücret alınmayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı Ramazan Öncesi Fiyat Denetimlerine Başladı - Son Dakika

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