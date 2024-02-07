Ticaret Bakanlığı, 445 milyon TL değerinde 49 araç ele geçirdi

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Ticaret Bakanlığı, Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son denetim ve operasyonda usulsüz olarak Türkiye'de kullanılmak istenilen 49 lüks araca el konuldu. Taşıtların yaklaşık değerinin 445 milyon lira olduğu belirlendi.

KENDİLERİNİ YURT DIŞINDAYMIŞ GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞTILAR

İlk operasyonda, Habur Gümrük Kapısı'nda turistlere tanınan haklardan yararlanarak Irak'tan Türkiye'ye sokulmak istenen lüks otomobillere inceleme başlatıldı. Otomobilleri getiren kişilerin yurt dışında olmadıkları halde kendilerini yurt dışındaymış gibi göstermeye çalışarak taşıtların Türkiye'de 185 gün kullanım iznini almaya çalıştıkları tespit edildi.

Görevliler, yasa dışı bir şekilde yurt içinde kullanılmak üzere getirilen 12 milyon 249 bin Türk lirası değerinde 2 lüks otomobile el koydu.

'PASAPORT DEVRİ' İLE USULSÜZLÜK

İkinci kaçakçılık olayında ise Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yurda ilk giriş aşamasında veya sonrasında pasaporttan pasaporta devir yapılarak Türkiye'de kalma süreleri usulsüzce uzatılan 47 taşıt tespit etti. Olayla ilgili Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, 54 şüphelinin ifadeleri alındı.

Yaklaşık 433 milyon 500 bin TL piyasa değerinde 47 araç ele geçirildi.

49 LÜKS ARACA EL KONULDU

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gümrük muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan kontrollerde, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen yaklaşık 445 milyon TL değerinde 49 taşıt ele geçirildi.