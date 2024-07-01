TİGEM Arap koşu taylarını açık artırmayla satışa çıkarıyor - Son Dakika
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TİGEM Arap koşu taylarını açık artırmayla satışa çıkarıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmelerde yetiştirilen Arap koşu taylarının satışı, yarın Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenecek açık artırma ile başlayacak. Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu Tarım İşletmelerinde 1364 baş safkan Arap atı bulunan TİGEM tarafından bu ay yapılacak satışlarda 219 tay, yarış camiasına sunulacak.

01.07.2024 11:05
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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmelerde yetiştirilen Arap koşu taylarının satışı, yarın Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenecek açık artırma ile başlayacak.

Bursa Karacabey, Malatya Sultansuyu ve Eskişehir Anadolu Tarım İşletmelerinde 1364 baş safkan Arap atı bulunan TİGEM tarafından bu ay yapılacak satışlarda 219 tay, yarış camiasına sunulacak.

Yarış camiasının beklediği TİGEM'in bu yılki ilk tay satışı, yarın Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale salonunda yapılacak.

Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen, 2022-2023 doğumlu 43'ü dişi, 30'u erkek 73 safkan Arap koşu tayı tek tek açık artırma usulüyle satılacak.

Anadolu Tarım İşletmesinde yetiştirilen tayların satışı 16 Temmuz'da, Karacabey Tarım İşletmesi'ndeki tayların satışı 30 Temmuz'da, ortak satış da 13 Ağustos'ta Karacabey'de gerçekleştirilecek.

Karacabey'de 30 Temmuz'da 1 ve 2 yaşlarındaki 46'si dişi, 27'si erkek 73 safkan Arap koşu tayı, işletmenin yeni kurduğu mezat alanında satışa çıkarılacak.

Satışa sunulacak taylar arasında Altıncıhis, Anka, Araslı, Ateştopu, Ayabakan, Baba Mevlüt, Berksoy, Enderefe, Kafkasşahı, Koç Mehmet, Kurtçabey, Kurtel, Madrabaz, Oğuzboylu, Onurkaan, Özduran, Özgünhan, Özhaber, Semend, Serdümen, Serhanbeyim, Sonalp, Tamerinoğlu, Taykut, Turbo Yakupbey, Yaşarcık, Yeşil Yol ve Yılmabaşar gibi geçmişteki şampiyon aygırların yavruları da bulunuyor.

Aygırlar koşu hayatı biten şampiyon atlardan seçiliyor

TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü At Islahı ve Yetiştiriciliği Şube Şefi Veteriner Hekim Ali Yağcı, AA muhabirine, atçılık faaliyetlerini damızlık aygır ve kısrak kadrosuyla sürdürdüklerini söyledi.

Aygırların tamamının Türkiye'de yarışlarda koşan ve genellikle şampiyonluk elde eden hayvanlardan seçildiğini belirten Yağcı, bu atların damızlık olma vasfını kazandığını ifade etti.

Damızlık aygırların büyük çoğunluğunun TİGEM işletmelerinde yetiştirildiğini dile getiren Yağcı, şunları kaydetti:

"Karacabey, Anadolu ve Sultansuyu işletmelerinde yetiştirilmiş, ihale usulüyle satılmış hayvanlar, koşu hayatları bittikten sonra TİGEM'in damızlık kadrosunu artırmak ve yenilemek için Genel Müdürlüğümüz veya Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından satın alınarak damızlıkta kullanılmaya başlanıyor. İsim vermek gerekirse atçılık ve yarışçılık camiası tarafından yakinen bilinen Baba Mevlüt, Özhaber, Berksoy, Oğuzboylu, Sonalp gibi koşu hayatları şampiyonluklarla dolu, yavru performansı olarak da şampiyon taylar vermesini umduğumuz - bir kısmı da verdi - atlardan Karacabey Tarım İşletmesi özelinde elimizde mevcut. Diğer işletmelerimizde de aynı şekilde şampiyon olmuş, camia tarafından beğeni ve rağbet gören aygırlarımız mevcut. Ürettiğimiz taylarımızın bir kısmını 1 yaşında, bir kısmını 2 yaşında olacak şekilde her yıl satışa sunuyoruz. Taylarımızın bir kısmını da elit tay olarak İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda atçılık ve yarışçılık camiasının beğenisine sunuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİGEM Arap koşu taylarını açık artırmayla satışa çıkarıyor - Son Dakika

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