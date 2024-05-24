TİKA, Bosna Hersek'te özel gereksinimli öğrencilere Türk mutfağı eğitimi verdi - Son Dakika
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TİKA, Bosna Hersek'te özel gereksinimli öğrencilere Türk mutfağı eğitimi verdi

TİKA, Bosna Hersek\'te özel gereksinimli öğrencilere Türk mutfağı eğitimi verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da özel gereksinimli öğrencilere eğitim verildi.

24.05.2024 16:02
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da özel gereksinimli öğrencilere eğitim verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası kapsamında TİKA'nın özel gereksinimli gençlere yönelik uygulamalı aşçılık sınıfı kurduğu Saraybosna Mesleki Eğitim Lisesi'nde program gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen 4 eğitmen eşliğinde verilen eğitimlerde öğrenciler Ege Bölgesi yemekleri olmak üzere Türk mutfağından farklı yemekleri hem yapma hem de tatma imkanı buldu. Eğitmenler eşliğinde tarhana çorbası, piliç topkapı, enginar, humus, içli köfte ve incir uyutması gibi yemekler yapıldı.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, AA muhabirine, okulda çok güzel bir faaliyet gerçekleştirildiğini, toplumun her kesimine hitap eden bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye'den gelen eğitmenlerin Türk yemeklerini öğrettiğini dile getiren Girgin, "Hafta kapsamında farklı faaliyetler yaptık ama bu çok özel önemi olan bir proje oldu, katkıda bulunan herkesi tebrik ediyorum." dedi.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Erdinç Işık ise eğitim odaklı bir Türk Mutfağı Haftası programı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Işık, Zenica ve Saraybosna'da uygulamalı aşçılık sınıfları kurduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kurduğumuz sınıfların hem sürdürülebilirliğe katkı hem de Türk mutfağını öğrencilere tanıtmak amacıyla bu programı düzenledik. Ülkemizin çeşitli yörelerinden Uşak, Afyon, Gaziantep ve saray mutfağına ait yemeklerle hem Türk kültürünü, mutfağını tanıtıyoruz hem de öğrencilerin bu yemeklerin eğitimini alarak ilerleyen dönemlerde kendi okul müfredatlarında bu yemeklerle hizmet vermelerini amaçlıyoruz."

Işık, Türkiye'den gelen eğitmenlerin okullarıyla, aşçılık sınıfları kurdukları okulların işbirlikleri kurmalarına da yardımcı olduklarını dile getirdi.

Proje kapsamında Zenica Karma Lisesinde de TİKA'nın kurduğu mutfakta düzenlenen eğitim programında 75 öğrenciye sertifika verildi.

Kaynak: AA

Kültür Ve Turizm Bakanlığı, Saraybosna, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA, Bosna Hersek'te özel gereksinimli öğrencilere Türk mutfağı eğitimi verdi - Son Dakika

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