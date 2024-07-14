TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bir pazarda çocuğun dertlerini dinledi - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bir pazarda çocuğun dertlerini dinledi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bir pazarda çocuğun dertlerini dinledi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'daki bir pazarda tezgahtarlık yapan 6. sınıf öğrencisi çocuğun dertlerini dinledi. Çocuk, pazarda çalışmak zorunda olduğunu ve diğer çocukların ise mahallede oynadığını söyledi. Baş ise çocuğa okumasını ve memleketi düzeltmeyi vaat etti.

14.07.2024 19:31
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Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: ONUR DURSUN

(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın ziyaret ettiği bir pazarda tezgahtarlık yapan 6'ncı sınıf öğrencisi çocuk, "Benim yaşımdaki çocuklar mahallede top oynuyorlar. Benim 4-5 günüm pazarda geçiyor" dedi. Baş ise "İnşallah hepiniz okuyacaksınız. O arada biz de memleketi düzelteceğiz, mutlu yaşayacağız" karşılığını verdi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'un Bahçelievler ilçesindeki bir pazar yerini ziyaret etti. Baş, yurttaşlarla ve pazarcı esnafıyla sohbet ederek sorunları dinledi, politikalarını anlattı.

Gelecek dönem 6'ncı sınıfa başlayacağını söyleyen İslam isimli çocuk, babasının yanında çalıştığı tezgahtan Baş'a dert yandı. "Ekonomi çok bozuk" diyen İslam, "Benim yaşımdaki çocuklar mahallede top oynuyorlar. Benim 4-5 günüm pazarda geçiyor. Ben burada eve ekmek parası götürüyorum. Asgari ücret 17 bin 2 lira. 2 lirasını cebine atıyorsun... Pazar kolay iş değil abi. Kilosu 10 lira tutuyor. Parası olmayana iki liraya satıyorum, mesela bedava da veriyoruz" dedi. Bunun üzerine Baş, "Sen milletin ihtiyacını görüyorsun. Kısıtlı imkanların olmasına rağmen onlara yardım ediyorsun, destek oluyorsun ama öbür tarafta Türkiye'de adamlar milyonlarca lira kazanıyor, 3 kuruş parasını işçinin, emekçinin vermiyor. Hem senin için hem herkes için adaleti sağlamamız lazım" karşılığını verdi. "Benim zaten kazandığım bana gelmiyor ki. Anneme, kardeşlerime geliyor. 4 kardeşiz. En küçük kardeşim de anaokuluna başlayacak" diyen İslam'a Baş da "İnşallah hepiniz okuyacaksınız. O arada biz de memleketi düzelteceğiz, mutlu yaşayacağız" dedi.

"Selo Başkan'ın arkadaşı bizim arkadaşımızdır"

Baş ile fotoğraf çektiren bir pazarcı esnafı, cezaevinde bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı kastederek "DEM'liyiz ama sizi seviyoruz. Selo Başkan'ın arkadaşı bizim arkadaşımızdır" ifadelerini kullandı.

"Onlar sadece zengini seviyor"

Bir yurttaş da "Dolabımda hiçbir şey yok. Kendine 50 bin lira zam yapıyor. Ben sadece 5 bin lira alıyorum. Bu nasıl rahat uyuyabiliyor? Bu nasıl bir vicdandır" diye isyan etti. Baş da "Kabul et, yok. Onlar vicdansız. Onlar sadece zengini seviyor. Onlar bizi düşünmez. Biz birbirimizi düşüneceğiz. Onlardan bize bir hayır gelmez" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bir pazarda çocuğun dertlerini dinledi - Son Dakika

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