TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını çekti

TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan\'ın adaylığını çekti

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını çektiğini duyurdu. Zan'ın adı ve TİP'in amblemi oy pusulasında yer alacak.

18.03.2024 11:24  Güncelleme: 11:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere 13 gün kala Türkiye İşçi Partisi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği Gökhan Zan'ın adaylığını çektiğini duyurdu. YSK'nın seçim takvimine göre, aday listeleri kesinleştiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan'ın seçim pusulasında adı ve TİP'in amblemi altında yer alacak. TİP'in, Zan'ı adaylılktan çektiklerine ilişkin kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.

ZAN, SEÇİME TİP AMBLEMİ ALTINDA GİRECEK

Peki süreç nasıl işleyecek? Gökhan Zan'ın adaylığı oy pusulasında görülecek mi? Kesin aday listeleri 3 Mart'ta ilan edildiği ve oy pusulalarının basımına başlandığı için Zan'ın adı TİP ambleminin altında yer alacak. TİP'in Zan'ın adaylılığını çektiklerine ilişkin kararı, fiilen partinin desteğinin çekildiği anlamına geliyor.

Konuya ilişkin yasal mevzuat Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 16. maddesinde şu şekilde düzenlenmiş:

" Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim takviminde belirtilen yasal sürenin geçtiği ifade edilen açıklamada, Adaylık kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulları, bütün adayları oy verme gününden önceki, 20'nci gün ilan eder. Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar nazarı itibare alınmaz. Ancak, bu gibiler seçilmiş bulunurlarsa, istifaları hüküm ifade eder ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilir."

"ADAYIM VE ÇEKİLMİYORUM"

Türkiye İşçi Partisi (TİP)'nin Hatay'da aday gösterdiği Gökhan Zan'ı seçimlere 13 gün kala "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" ifadeleriyle geri çekti. Adaylıktan çekilmeyeceğini açıklayan Zan, yaptığı açıklamada, "Adayım ve çekilmiyorum. TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım" dedi.

Kaynak: ANKA

İşçi Partisi, Gökhan Zan, Türkiye, Hatay, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anma Günü Törenleri Düzenlendi
    12:04 Manyas'ta Çanakkale Şehitleri Anma Günü Törenleri Düzenlendi

    Balıkesir'in Manyas ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla törenler yapıldı. Törenlere, ilçe protokolü, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

  • Ramazan Ayında Balığa İlgi Azaldı
    12:04 Ramazan Ayında Balığa İlgi Azaldı

    Kocaeli'de Ramazan ayı dolayısıyla balığa olan ilgi azaldı. Tezgahlar boş kaldı ve balıkçılar durgunluk yaşadı. Balık fiyatları ise ucuz olmasına rağmen durgunluk devam ediyor.

  • AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Çanakkale Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı
    12:02 AK Parti Bilecik Belediye Başkan Adayı Mustafa Yaman, Çanakkale Zaferi'ni Anma Mesajı Yayımladı

    Mustafa Yaman, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, zaferin Türk milletinin bağımsızlık ve vatan sevgisinin en büyük kanıtlarından olduğunu vurguladı. Yaman, tüm vatandaşları milli birlik ve beraberlik ruhu içinde geçmişten aldıkları ilhamla geleceğe yürümeye davet etti ve şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

  • Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın 80. yıl dönümü fotoğraf sergisiyle kutlandı
    12:02 Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın 80. yıl dönümü fotoğraf sergisiyle kutlandı

    Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı'nın kuruluşunun 80. yıl dönümü, Bişkek'teki Ulusal Tarih Müzesi'nde düzenlenen fotoğraf sergisiyle kutlandı. Sergide, Bakanlığın kuruluşundan itibaren gerçekleştirilen tarihi görüşmeler, ziyaretler ve bakanların görev başındayken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. Sergide ayrıca Kırgızistan'ın eski Ankara büyükelçilerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güven mektuplarını sunduğu fotoğraflar da bulunuyor.

  • Kütahya'da 2 Bin 802 Asansörün Yıllık Bakımı Yapıldı
    12:02 Kütahya'da 2 Bin 802 Asansörün Yıllık Bakımı Yapıldı

    Kütahya Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Mehmet Alper Demiral, bir yılda 2 bin 802 asansörün yıllık periyodik bakımının yapıldığını ifade etti. AK Parti Kütahya Belediye Başkan adayı Kamil Saraçoğlu ve Belediye meclisi adayları, Makine Mühendisleri Odasına ziyarette bulundu.

  • Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar
    12:01 Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar

    Okullarına ismi verilen şehidi unutmadılar Şehit Uzman Çavuş Orçun Kubat unutulmadı Adana'da Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı Adana'da Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu öğrencileri, okullarına ismi verilen şehidi mezarı başında ziyaret edip dua etti.

  • İzmir'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 35 gözaltı
    12:01 İzmir'de Nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapanlara operasyon: 35 gözaltı

    İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması sonrası terör örgütü propagandası yapan ve yasa dışı slogan atan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor. Gözaltı sayısı 35'e yükseldi.

  • Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu desteği verildi
    12:01 Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi kapsamında çiftçilere nohut tohumu desteği verildi

    Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) doğrultusunda Bakanlığa sunulan ve desteklenmeye hak kazanan 'Eskişehir'de Nohut Üretmezsek Olmaz Projesi' kapsamında Han çiftçisine nohut tohumu desteği verildi. Proje ile Han'da nohut üretimi yapan 9 çiftçiye 60 dekar araziye ekilmek üzere yüzde 50 hibeli olarak 600 kilogram tohum desteği sağlandı.

  • Dicle Üniversitesi Hastanesinde Hemşire Şarkılarla Çocukları Mutlu Ediyor
    12:01 Dicle Üniversitesi Hastanesinde Hemşire Şarkılarla Çocukları Mutlu Ediyor

    Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görev yapan hemşire Nilüfer Şimşek, yatarak tedavi gören çocuk hastalara bağlama ve gitar eşliğinde şarkılar söyleyerek moral veriyor. Şimşek, müzik yeteneğini çocukları mutlu etmek ve tedavilerine katkı sunmak için kullanıyor. Hemşirelik görevini yerine getirirken aynı zamanda müzikle destek olmaya devam edeceğini belirten Şimşek, müziğin hastaların moral ve motivasyonunu artırdığını vurguluyor.


11:16 Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti Kate Middleton ortaya çıktı Bir anda kaybolması söylentileri beraberinde getirmişti! Kate Middleton ortaya çıktı
11:16 Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi Olaylı maç sonrası FIFA da devreye girdi
10:46 Antalya’da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde Antalya'da yapılan anket sonucuna göre AK Parti adayı Tütüncü yüzde 41 ile önde
10:45 Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında çıkan olaylarla ilgili 12 kişi gözaltına alındı
09:19 Gökhan Zan: TİP’in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım Gökhan Zan: TİP'in açıklamasının yasal karşılığı yok, adayım
11:25 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye’yi test etmeye kalkışmasın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan olayla maçla ilgili ilk yorum: Hiç kimse Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın
09:58 Neden iptal etmedi Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler’e tapki yağıyor Neden iptal etmedi! Olaylı maçın hakemi Halil Umut Meler'e tapki yağıyor
09:52 Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı Ümitcan Uygun’un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı Adı peş peşe kadın cinayetlerine karışmıştı! Ümitcan Uygun'un cezaevindeki yeni görüntüsü ortaya çıktı
09:45 Survivor All Star’da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi Survivor All Star'da Ogeday Krizi: Acun Ilıcalı Devreye Girdi
09:16 Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır’ın Etiler’deki lüks villasının kirası ortaya çıktı Ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Etiler'deki lüks villasının kirası ortaya çıktı
09:13 Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu Trabzonsporlu Eren Elmalı, Fenerbahçeli futbolcuları korudu
08:46 Türk futbolunun utanç gecesi Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında Türk futbolunun utanç gecesi! Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki skandallar Avrupa basınında
08:19 İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti İsmail Kartal olaylı Trabzonspor maçının ardından konuştu: Yardımcılarım yaralandı, oğlumun kafası şişti
07:47 TİP’in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti’den 5 milyon dolar ve TRT’de spor yorumculuğu istemiş TİP'in adaylığını çektiği Gökhan Zan ile ilgili bomba iddia: AK Parti'den 5 milyon dolar ve TRT'de spor yorumculuğu istemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 12:04:22. #1.12#
SON DAKİKA: TİP, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gökhan Zan'ın adaylığını çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement