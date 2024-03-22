TİP, Hatay\'da Emek ve Özgürlük İttifakı\'nı Destekleyecek

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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Hatay'da Gökhan Zan'ı adaylıktan çekmesinin ardından, Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteren partileri destekleyeceklerini duyurdu.

TİP, geçtiğimiz günlerde Hatay Büyükşehir Belediye başkan adayı Gökhan Zan'ı adaylıktan çekmişti. Zan hakkında birçok iddia ortaya atılmış ve Zan adaylıktan çekilmediğini duyurmuştu.

TİP Parti Meclisi (PM) yaptığı yazılı bir açıklamayla Hatay'da Emek ve Özgürlük İttifakı'ndan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteren partileri destekleyeceklerini duyurdu. TİP PM'nin açıklaması şöyle:

"31 Mart yerel seçimlerine yaklaştığımız bugünlerde Türkiye İşçi Partisi olarak, ülkenin dört bir yanında belediye başkanlıkları ve belediye meclis üyeliklerini kazanmak için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Öncelikli seçim bölgelerimizden biri olan Hatay'da da üyelerimizin ve gönüllülerimizin emekleriyle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bununla birlikte geçtiğimiz günlerde asla tasvip etmeyeceğimiz ilişkiler içinde olması nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkan Adayımızdan desteğimizi çektiğimizi ilan etmemizin ardından halkımızı Büyükşehir seçimlerindeki tutumumuza ilişkin belirsizlikte bırakmamak sorumluluğuyla gerekli açıklamaları yapmayı görev biliyoruz.

"EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI PARTİLERİNE DESTEK"

Türkiye İşçi Partisi olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermekteki politik hedefimizin arkasındayız. Deprem suçlarına bulaşmış, halkın çıkarını değil yalnızca kendi çıkarını gözeten, kişisel ve politik zaafiyet içindeki hiçbir adayı dün de desteklemedik, bugün de desteklemeyeceğiz. Yurttaşlarımıza farklı yüzlerde ama aynı zihniyette olan bu adaylara oy vermemelerini, daha önce de ittifak ortaklığı içinde olduğumuz Emek ve Özgürlük İttifakı partilerinden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı adayı gösteren partileri desteklemelerini öneriyoruz.

"İHALECİLERİN, RANTÇI MÜTEAHHİTLERİN ÇIKARINI GÖZETMEYE ÇALIŞACAKLARA DUR DİYECEĞİZ"

Hatay Büyükşehir Belediyesi seçiminde kazanan kim olursa olsun en büyük hedefimiz Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Türkiye İşçi Partisi'nin temsiliyetini en yüksek seviyeye taşımaktır. Meclis'i düzen siyasetinin kirli oyunlarına alet etmeye, işçinin, emekçinin, kadının, gencin, depremzedelerin değil ihalecilerin, rantçı müteahhitlerin çıkarını gözetmeye çalışacaklara TİP belediye meclis üyesi grubuyla dur diyeceğiz. Hatay'ın güvenli ve hak ettiği biçimde yeniden inşası için var gücümüzle çalışacağız.

Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi'nde TİP grubunu ilçe meclislerinden gelecek üyelerimiz oluşturacak. Güçlü bir TİP grubuyla hakkımızı savunmak için halkımızı Defne, Samandağ, Arsuz, Antakya ve İskenderun İlçe Belediye Meclisleri'nde partimizi desteklemeye ve en yüksek sayıda adayımızı İlçe Belediye Meclis Üyeleri olarak meclise göndermeye, İlçe Belediye Başkan Adaylarımıza oy vermeye ve son olarak, Hatay'ı garip ve mahsun bırakan merkezi ve yerel yönetimlerin karşısında değişimi başlatacağımız belediyeleri birlikte kazanmaya çağırıyoruz."