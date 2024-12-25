Tip'ten 22 Bin 104 Liralık Asgari Ücrete Tepki... Kadıgil: "Dün Açıklanan Asgari Ücretle Hükümet Bizleri Sokağa Davet Etti" - Son Dakika
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Tip'ten 22 Bin 104 Liralık Asgari Ücrete Tepki... Kadıgil: "Dün Açıklanan Asgari Ücretle Hükümet Bizleri Sokağa Davet Etti"

Tip\'ten 22 Bin 104 Liralık Asgari Ücrete Tepki... Kadıgil: "Dün Açıklanan Asgari Ücretle Hükümet Bizleri Sokağa Davet Etti"

Türkiye İşçi Partisi (TİP), 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücrete "Saray’ın bir dakikalık harcamasına denk düşen asgari ücret o kadar hayırlıysa o paraya Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşasın" ifadeleriyle tepki gösterdi. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Dün açıklanan asgari ücretle hükümet bizleri sokağa davet etti. Hükümet dedi ki ben sizinle dalga geçiyorum, sizin haysiyetinizi ayaklar altına aldım, çiğniyorum" ifadesini kullandı.

25.12.2024 22:39
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(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), 2025 yılı için belirlenen 22 bin 104 liralık asgari ücrete " Saray'ın bir dakikalık harcamasına denk düşen asgari ücret o kadar hayırlıysa o paraya Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşasın" ifadeleriyle tepki gösterdi. TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Dün açıklanan asgari ücretle hükümet bizleri sokağa davet etti. Hükümet dedi ki ben sizinle dalga geçiyorum, sizin haysiyetinizi ayaklar altına aldım, çiğniyorum" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dün yaptığı açıklamayla, 2025 yılı için geçerli olacak asgari ücreti yüzde 30 artışla 22.104 TL olarak açıkladı. Beklenilenin altında açıklanan yeni asgari ücret vatandaşlar ve muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. TİP İstanbul İl Örgütü, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü önünde yeni asgari ücrete tepki gösterdi. Kadıgil, "Dün açıklanan şey asgari ücret falan değildir. Dün açıklanan şey bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın Saray tarafından açlığa mahkum edilmesidir" dedi. Kadıgil, şunları kaydetti:

"Hükümet dedi ki, ben sizinle dalga geçiyorum"

"Dün açıklanan asgari ücretle hükümet bizleri sokağa davet etti. Hükümet dedi ki ben sizinle dalga geçiyorum. Hükümet dedi ki, ben sizin haysiyetinizi ayaklar altına aldım, çiğniyorum. Dün açıklanan şey asgari ücret falan değildir. Dün açıklanan şey bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşın Saray tarafından açlığa mahkum edilmesidir.

"Burada bir yanlış yapıyoruz aslında"

Burada bir yanlış yapıyoruz aslında, 'Hükümet istifa' diyoruz, 'Şimşek yüzünden oldu' diyoruz. Doğru söylemiyoruz arkadaşlar. Bu ülkede bir hükümet yok. Bu ülkede bir bakan yok. Bu ülkede bir bakanlık yok. Bu ülkede tek bir kişi var. Her şeyin sorumlusu o. Açlık sınırı altında maaş almamızın sorumlusu o. Günde 16 saat köle gibi çalışmamızın ama ay sonunu getirememizin sorumlusu o. ve adı Recep Tayyip Erdoğan. Odur gerçek sorumlusu."

"Dün gece tanık olduğumuz müsamere, emekçilere karşı saldırının ağırlaşacağının ilanı oldu"

Kadıgil'in konuşmasının ardından okunan basın açıklamasında, "Saray Rejiminin milyonların hayatını doğrudan ilgilendiren kararları halktan kaçırdığına pek çok kez tanık olduk. Seçimleri bir gece yarısı çaldılar, kayyum ve rektör atamalarını gece yarısı yaptılar. İstanbul sözleşmesinden bir gece yarısı çıktılar. Son olarak dün gece tanık olduğumuz müsamere, emekçilere karşı saldırının ağırlaşacağının ilanı oldu. Görevi Saray ve patron bekçiliği olan Çalışma Bakanına yeni yılın asgari ücretini 22 bin 104 TL olarak ilan ettirdiler. Enflasyon oranının altında kalan bu artışı ise utanmadan "Hayırlı olsun" sözleriyle duyurdular. Saray'ın bir dakikalık harcamasına denk düşen asgari ücret o kadar "hayırlıysa" o paraya Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşasın" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Bırakın bir aileyi, bir bekar çalışanın bile yaşama maliyeti aylık 26 bin liraya yükselmişken, 22 bin 104 lira kime yetecek? Bu ücretle İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Bursa'da kirada oturmak, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak, çocuklarımızın eğitim harcamalarını üstlenmek veya ayda 1 kez olsun dışarıda vakit geçirmek mümkün mü? İlan ettiği yeni asgari ücretle AKP bu ülkede alın teriyle geçinen milyonlarca emekçiyi mücadeleye davet etmiştir. Biz davete icabet ederek sokak sokak mücadeleyi yükselteceğiz. İşçi sınıfının birliğinden gelen güçle hakkımız olanı alacağız. Halkımızın onuruyla daha fazla oynamanıza izin vermeyeceğiz. Ekmeğimize ve geleceğimize sahip çıkacağız. Hep birlikte kazanacağız" denildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tip'ten 22 Bin 104 Liralık Asgari Ücrete Tepki... Kadıgil: 'Dün Açıklanan Asgari Ücretle Hükümet Bizleri Sokağa Davet Etti' - Son Dakika

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