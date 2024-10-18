TİP, Yenidoğan Bebek Ölümlerine Tepki Gösterdi - Son Dakika
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TİP, Yenidoğan Bebek Ölümlerine Tepki Gösterdi

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TİP, hastanelerdeki çete mensuplarının cezalandırılmasını ve özel hastanelerin kapatılmasını talep etti.

18.10.2024 22:59
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(İSTANBUL)- TİP tarafından Yenidoğan bebek ölümlerine ilişkin yapılan açıklamada, "Haksız kazanç sağlamak amacıyla hastanelere çöreklenmiş, en temel insani değerlere bile sahip olmayan çete mensupları en ağır şekilde cezalandırılmalı, siyasi bağlantıları ortaya çıkarılmalı, olaya karışan tüm özel hastaneler derhal kapatılmalıdır "denildi.

Tirkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul il örgütü Fatih ilçesinde  bebek ölümelerine tepki göstermek için basın açıklaması yaptı. Açıklamayı yapan TİP Sağlık Komisyonu üyesi Davut Torlak şu ifadeleri kullandı:

"En temel insani değerlere bile sahip olmayan çete mensupları en ağır şekilde cezalandırılmalı"

Kamuoyunda "yenidoğan çetesi" olarak adlandırılan ve hekimler dahil birçok sağlık çalışanının bulunduğu çetenin devlet içerisinde kimi bağlantılarının bulunduğu, hatta soruşturmayı yürüten savcıyı tehdit edebilecek düzeyde bir örgütlülüğe sahip olduğu basına yansıyan görüntülerden anlaşılmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve bizzat aileler üzerinden haksız kazanç sağlamak amacıyla hastanelere çöreklenmiş, en temel insani değerlere bile sahip olmayan çete mensupları en ağır şekilde cezalandırılmalı, siyasi bağlantıları ortaya çıkarılmalı, olaya karışan tüm özel hastaneler derhal kapatılmalıdır.

"Yaşananlar Saray Rejimi'nin sağlık alanında yıllar boyunca uyguladığı neoliberal politikaların sonucu"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun olayın ilk ortaya çıktığı dönem İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak görev yapmasına rağmen bu skandal ile alakalı neden aylar boyunca kamuoyunu bilgilendirmediği ve olayı gizlediği Bakanlık tarafından izah edilmelidir. Haksız kazanç uğruna bebeklerin canına kastedebilecek kadar gözü dönmüş olan bu çete ve benzerleri, Saray Rejimi'nin sağlık alanında yıllar boyunca uyguladığı neoliberal politikaların dolaysız sonucudur.

"Saray Rejimi, yaşanan bu cinayetlerin azmettiricisidir"

Sağlık sisteminin altını oyan, sağlık emekçilerinin itirazlarına rağmen sağlıkta özelleştirme ve piyasalaştırma adımlarını hayata geçiren, "paran kadar sağlık" anlayışını topluma dayatan, daha fazla kar uğruna etik değerleri ayaklar altına alan, halkın sağlık gereksinimleri için harcanması gereken kaynakları özel hastane patronlarına peşkeş çeken Saray Rejimi, yaşanan bu olayın ve cinayetlerin azmettiricisidir. Üç kuruş daha fazla para kazanmak için insanlıktan çıkan çetelerle, o çeteleri yaratan düzenle ve Saray Rejimiyle hesaplaşacağız. Yalnızca bu olay özelinde değil, iflas etmiş sağlık sisteminin topyekün değişmesi için mücadelemize devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP, Yenidoğan Bebek Ölümlerine Tepki Gösterdi - Son Dakika

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