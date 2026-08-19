TIR Şoförü Kazadan Önce Canlı Yayında Şarkı Söyledi - Son Dakika
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TIR Şoförü Kazadan Önce Canlı Yayında Şarkı Söyledi

TIR Şoförü Kazadan Önce Canlı Yayında Şarkı Söyledi
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Aksaray'da madeni yağ yüklü TIR'ın devrilip yanması sonucu hayatını kaybeden sürücü Burak Karagöz'ün, kazadan yaklaşık bir saat önce sosyal medyada canlı yayın yaptığı ve 'Tanrı istemezse' şarkısına eşlik ettiği ortaya çıktı.

AKSARAY'da şarampole devrilip yanan madeni yağ yüklü TIR'da hayatını kaybeden sürücü Burak Karagöz'ün (30), kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından canlı yayın yaptığı ortaya çıktı. Karagöz'ün, kayıt sırasında 'Tanrı istemezse' şarkısına eşlik ettiği görüldü.

Kaza, dün 12.30 sıralarında Ankara-Niğde Otoyolu Derinkuyu gişeleri yakınında meydana geldi. İzmit'ten Adana'ya madeni yağ taşıyan Burak Karagöz yönetimindeki 14 KL 531 plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle TIR'ın dorsesinde yüklü madeni yağ alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekipler sürücü Karagöz'ün yangında hayatını kaybettiğini belirledi. Bekar olduğu öğrenilen Karagöz'ün cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Kocaeli'nin Derince ilçesine götürüldü.

ŞARKIYA EŞLİK ETMİŞ

Karagöz'ün kazadan yaklaşık 1 saat önce sanal medya hesabından yaptığı canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Karagöz'ün, o sırada dinlediği 'Tanrı istemezse' adlı şarkıya eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı belirlendi.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Madeni Yağ, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR Şoförü Kazadan Önce Canlı Yayında Şarkı Söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR Şoförü Kazadan Önce Canlı Yayında Şarkı Söyledi - Son Dakika
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