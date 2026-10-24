Tıybi, 27 Ekim İsrail seçimlerini Filistinliler için kader belirleyici buldu

Filistin asıllı İsrail milletvekili Ahmed Tıybi, son 4 yılda yaşanan gelişmeler ve geleceğe yönelik tehditler nedeniyle İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerinin özellikle Filistinliler açısından kader belirleyici olduğunu belirtti.

Ilımlı Arap milliyetçi Taal Partisi Başkanı Tıybi, İsrail'de gelecek günlerde yapılacak seçimlere, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin ikinci sıra adayı olarak katılacak.

Seçimler, Filistinlilerin varlığı için hayati öneme sahip olduğu için katılımın yüksek olacağını düşünen Tıybi, salı günü yapılacak İsrail seçimlerini ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin tutumunu AA muhabirine değerlendirdi.

"Sadece Ortak Liste, hükümeti devirmeyi garanti eden belirleyici liste"

Milletvekili Tıybi, her seçim önemli olmasına rağmen bu seçimlerin farklı olduğuna dikkati çekerek mevcut İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümete dair şunları söyledi:

"Savaş suçları işleyen ve bunları genişletmeyi planlayan faşist, suçlu bir hükümetten bahsediyoruz; etnik temizlik, ülkedeki halkımızı kışkırtma, suçun yaygınlaşması, evlerin yıkılması, işgal altındaki topraklarda Yahudi terörü, Gazze'deki savaş suçları.

(Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich, (Yahudi) yerleşimleri Celile'ye taşımakla tehdit ediyor. (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve Smotrich, Filistin yönetimini devirip Filistin topraklarını ilhak etmekle tehdit ediyor."

Filistinlilerin varlığı ve geleceğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Tıybi, "Bu nedenle seçimler ciddi ve kader belirleyici nitelikte. Seçmen kitlemizin olgun ve sağduyulu olduğunu, bu oylamayla bir değişim oluşturmak, etki etmek ve kendini savunmak istediğini hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tıybi, sandığa gitme eğiliminin arttığına işaret ederek önceden İsrail vatandaşı Filistinliler için yüzde 50'nin altında olan oy kullanma oranının kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 62 civarında göründüğünü, kendilerinin yüzde 70'e ulaşmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Filistinlilerin seçime katılım oranı ne kadar artarsa, Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılma ihtimalinin o kadar büyüyeceğine, aşırı sağcı küçük partilerin parlamento dışında kalacağına işaret eden Tıybi, Mansur Abbas'ın Raam Partisi'nin muhalefete desteğinin yetmediğini, sadece kendilerinin desteği durumunda mevcut iktidarın devrilebileceğini kaydederek "Sadece Ortak Liste, Netanyahu, Smotrich ve Ben-Gvir hükümetini devirmeyi garanti eden belirleyici listedir." diye konuştu.

"İşbirliğine hazırız"

Milletvekili Tıybi, Arapların seçimlere katılımına paralel Yahudi katılımının da yüzde 2-4 oranında artabileceğini ve bunun da Netanyahu hükümetinin devrilmesine katkı sağlayacağını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Netanyahu, sağcı bir hükümet kuramayacaktır. O, (Yashar Partisi lideri Gadi) Eisenkot'un veya muhalefetin hükümet kurmasını engellemek istiyor ve böylece geçici hükümetin başkanı olarak kalmaya istekli. Biz Ortak Liste olarak onun geçici hükümet başkanlığı görevini sürdürmesini engellemek için işbirliğine hazırız."

Eisenkot'tan ne talep edeceklerine dair soruyu yanıtlayan Tıybi, Filistinliler için bir güvenlik ağı, suç, şiddet ve ev yıkımlarının azaltılması, ırkçılığın önüne geçilmesi, Araplara daha geniş bütçe ayrılması taleplerini sıraladı.

Tıybi, Eisenkot'un Arap partileriyle koalisyon kurmayacağına ilişkin açıklamasının hükümete girmek isteyenler için geçerli olduğunu, kendilerinin parlamento desteği sağlayabileceğini vurgulayarak "Hükümete katılarak ne Mescid-i Aksa'ya yapılan baskınlardan ne Gazze'deki savaştan ne Yahudi teröründen ne yasa dışı yerleşimlerin yayılmasından ne de evlerin yıkılmasından sorumlu olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Gelecek hükümet de barış hükümeti olmayacak"

Seçimler sonrası Yahudi muhalefet tarafından kurulması muhtemel hükümete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tıybi, "Diyalog, Netanyahu hükümetinin düşmesine ve daha az kötü bir alternatif hükümetin kurulmasına zemin hazırlayacaktır. Gelecek hükümet bir barış hükümeti olmayacak ancak Netanyahu, Smotrich ve Ben-Gvir hükümetinden daha az kötü olacaktır." görüşünü dile getirdi.

İsrail milletvekili, son günlerde gündeme gelen "ulusal birlik hükümeti" arayışlarına işaret ederek bunun çok kötü olacağını ne Filistinlilerin ne de İsrail halkının bunu istediğini belirtti.

Muhalefetin kuracağı bir hükümet, "ulusal birlik hükümeti" ve Netanyahu'nun mart-nisan ayına kadar başbakan olarak kalacağı geçici hükümet olasılıklarının bulunduğunu aktaran Tıybi, kampanyalarında gerek Netanyahu hükümetinin gerekse Yahudi muhalefetinin Filistinlilere karşı söylemlerde bulunmasına dair "En temel içgüdüsel ortak nokta, Arap olan her şeye, Filistinli olan her şeye karşı nefret yaymak ve kışkırtmak." diye konuştu.

Ulusal birlik hükümeti için İran'a saldırı olasılığı

Tıybi, bu kışkırtma politikasının Filistinliler için büyük tehlike arz ettiğini belirterek kışkırtmanın seçim arifesinde sağcı İsrailli tabanın kenetlenmesine yol açacağına inanıldığını fakat aslında bir savaş amacı da taşıdığını vurguladı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları yeniden başlatma tartışmalarına ilişkin konuşan Filistin asıllı milletvekili, şu hususa dikkati çekti:

"Netanyahu, elinden gelse seçimlerden önce bir savaş başlatmak istiyor. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın onu engellediği söyleniyor. Ancak seçimlerden sonra bir ulusal birlik hükümeti dayatmak için bunu yapabilir. Tüm bu senaryolar olası."

Tıybi, İsrail'de aşırı sağın seçimleri kaybetmesi durumunda saldırganlığını artıracağını ve bu saldırıların Arap ve sol liderleri hedef alabileceği yorumunda bulunarak sözlerini şöyle tamamladı:

"Netanyahu'nun kırmızı çizgisi yoktur. Bir zamanlar (öldürülen İsrail Başbakanı) İzak Rabin'e yönelik kışkırtmalarda ortak olmuş ve iş Rabin'in öldürülmesine kadar gitmişti. Kışkırtma mekanizmasını daha hızlı ve daha acımasız bir şekilde besleyecektir."