Okuyan: AKP'nin işi kolaylaşmış değil, seçimlerden kurtulamaz

(ANKARA) - TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, CHP'ye yönelik 'mutlak butlan' kararının ardından yaşanan gelişmelere ilişkin "AKP'nin işi kolaylaşmış değil. Ne yazık ki toplum örgütsüz ancak unutmayalım oy vermek önemseniyor. AKP bu ülkeyi seçimsiz yönetemez, seçimlerden kurtulamaz. Savaş koşulu gibi durumlar olur, o ayrı. Bu yüzden AKP tabanında da bir soru işareti oluşmaya başladı. AKP'nin işine gelen tablo oluştu demek için çok erken" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan, katıldığı bir canlı yayın programında CHP'de yaşananlara ve "devlet aklı" tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okuyan, "CHP'de iktidarın yarattığı tartışma tek parti olarak devam edilemeyecek bir hale gelmiş durumda. Ortada siyasi ve ideolojik bir tartışma yok. Böyle olunca ön plandaki kadroların birlikte hareket etme isteği ve yeteneğine bakmak durumunda kalıyoruz. Beraber devam edemezler. Bu bir ayrışma mı olur, bir taraf sönümlenir mi o ayrı bir mesele" diye konuştu.

CHP'de bazı isimlerin iktidarın bu kararıyla tasfiyesini getirdiğine dikkati çeken Okuyan, "Hangi güç Barış Yarkadaş'la Başarır'ı bir araya getirecek? Arada çok büyük siyasi ve ideolojik farklılıklar yok ama bir arada yürüyebilme yolu geçildi" diye konuştu.

AK Parti'nin ilerleyen süreçte ne yapacağına ilişkin Okuyan, şunları söyledi:

"AKP siyaset alanını bile isteye CHP'lilere terk etti. Bu işine gelmez AKP'nin. Türkiye'de toplum siyaset alanındaki gerilimden o kadar rahatsız olmuyor. CHP'yi yıpratır konusu kolayca kabul edilebilir bir şey değil. AKP bu tabloya müdahale edecektir. Ama atacağı adımlar yine CHP'ye yönelik olacaktır. CHP'liler şu anda Özel ve etrafında toplanıyor. Mesela bugün belediye operasyonlarını yeniden başlattılar. Belki az önce konuştuğumuz isimlere dönük adımlar atacaklar."

Yani AKP bunun sonuçlarına katlanacak dediğimiz şey de olgunlaşıyor. AKP'nin işi kolaylaşmış değil. Ne yazık ki toplum örgütsüz ancak unutmayalım oy vermek önemseniyor. AKP bu ülkeyi seçimsiz yönetemez, seçimlerden kurtulamaz. Savaş koşulu gibi durumlar olur, o ayrı. Bu yüzden AKP tabanında da bir soru işareti oluşmaya başladı. AKP'nin işine gelen tablo oluştu demek için çok erken."

"DEVLET AKLI" SÖYLEMİNİ DEĞERLENDİRDİ

Okuyan, Bülent Kuşoğlu'nun "devlet aklı" söylemine ilişkin, "Derinlerde her şeyden bağımsız bir 'devlet aklı' iddiasından kurtulmak lazım. Bunun karşısında 'patronların borusu öter' kestirmeciliği yapmak istemiyorum ama illa böyle bir indirgemecilik yapılacaksa 'sermaye egemenliği'ni, 'devlet aklı' teorisine tercih ederim. Öte yandan bir 'devlet aklı' var mıdır, vardır. Her sermaye iktidarında devlet, zaman zaman yenilenen bir strateji ortaya koyar. Ama Türkiye'de tek bir devlet aklı olduğu iddiası doğru değil. Bu aklın programını biz Yeni Osmanlıcılık olarak ilan ettik. Alt başlıklarını da söyledik; çılgınlar gibi özelleştirme. Ayrıca bu anlayış Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarına da terstir. Bu ülke Milli Mücadele'de kurulan cumhuriyetse bu akılla bu cumhuriyetin sonuna doğru gidilir" ifadelerini kullandı.

TKP'NİN, CHP MİTİNGLERİNE NEDEN KATILMADIĞINI AÇIKLADI

Okuyan, TKP'nin CHP'nin mitinglerine neden katılmadığı eleştirilerine dair, "TKP gelişmeleri yakından izliyor. Gerektiğinde siyasal pozisyon alarak yanıt veriyor, gerekirse mitinglerle de yanıt verebilir. Ancak şu anda TKP, CHP içerisindeki taraflara dönük bir angajmana girmez. Nedeni şu: Türkiye toplumunun önünde yığılmakta olan çok önemli konular var, mesela Anayasa. Biz ortaya çıkan öfkeyi paylaşıyoruz. Ama kimi sol partiler İmamoğlu'nu önder, Özel'i muhalefetin lideri olarak tarif etti. Bunlar ilan edildi. Bu nokta koymaktır. Bizim işimiz, mücadelemiz, idealimiz var bu ülkede. Bu doğrultuda hareket etmemize neden olacak hiçbir şeyi yapmayız, yapmayacağız. Ayrıca TKP'nin bu tavrı ilgi de çekiyor" dedi.

TKP'nin bu süreçte emekçilerden yanan bir tutum sergileyeceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"TKP bir dizi mücadele öneriyor. Cumhuriyetçi birikimin sınıfsal bir zeminde ayağa kalkması lazım Türkiye'de. Bunun için uğraşıyoruz. Bunun yanında siyaset alanına iktidar bir müdahalede bulunuyor, sermaye zaten çürütmüş durumda. TKP bu alanı emekçilere açıp alternatif bir siyaseti gündeme getirmeye çalışıyor. Kimse bunu sorgulamıyor. Genel başkana bu kadar yetkiler verilen bir parti kaosa zaten sürüklenir. İktidar kolay müdahale eder."

"TÜM BİRİKİM AYRIŞMANIN ARKASINDA KONUMLANDIRILIRSA BUNDAN TOPLUMSAL SİLKİNİŞ ÇIKMAZ"

Partimizin üyesi, diplomat Engin Solakoğlu, son vurulan gemilerden hareket ederek soL'da önemli bir yazı yazdı. Bunlar ciddi meseleler. Bunların arkasında taraflaşma yaratmak zorundayız. Kılıçdaroğlu-Özel tartışması böyle bir taraflaşma değil. CHP'ye dönük müdahalenin sonuna kadar karşısındayız ama eldeki tüm birikim bu ayrışmanın arkasında konumlandırılırsa buradan sanılan bir toplumsal silkiniş çıkmaz. Duygulara teslim olmuş bir strateji olmaz. Kaçıncı travma bu? O travmaların neden yaşandığının sorgulanması lazım. Kılıçdaroğlu bunu hak etti ayrı ama her şey ona yapıştırılıyor.

Türkiye'nin kurtuluş projesi, bu kadar duygulara bağımlı şekilde ve bir goygoyculukla yapılamaz. Bazen sakinlik iyidir. Sosyalizm diye bir şey varsa hiçbir şey bu kadar ucuz değil."