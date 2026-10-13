Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, salgındaki kanalizasyon iddialarına asılsız dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, salgındaki kanalizasyon iddialarına asılsız dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, salgındaki kanalizasyon iddialarına asılsız dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, binlerce kişinin hastanelere başvurduğu salgında kanalizasyon iddialarının asılsız olduğunu söyledi. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Halk Sağlığı ekipleri depoları temiz buldu; Yazıcıoğlu sonuçların bu akşam ya da yarın açıklanacağını aktardı.

TOKAT Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kentte binlerce kişinin hastanelere başvurmasına yol açan salgınla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ekipleri depolarımızı inceledi, temizliğinden dolayı tebrik etti. Kanalizasyon karıştı iddiaları asılsızdır, kamu kurumlarının net açıklaması dışındaki dedikodulara itibar edilmesin" dedi.

Kent merkezinde 9 Ekim Cuma günü akşam saatlerinden itibaren sağlık sorunlarıyla ilgili başvurularının artmasıyla ortaya çıkan salgın ile ilgili Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu açıklama yaptı. Başkan Yazıcıoğlu açıklamasında, "Bir salgın süreci atlatıyoruz, hastanelerde önce 2 bin dediler, sonra 4 bin dediler. Tabi bu malum nerovirüs olduğunu söylediler. Bulaşıcı bir virüs. Vatandaşlarımızın hijyen konusunda biraz daha ehemmiyet göstermelerini rica ediyoruz. Bunun neden kaynaklandığını tespit etmeye çalışıyoruz. Ama yapılan incelemeler neticesinde bir şey çıkmadığını söylediler. Samsun Büyükşehir Belediyemizden de geldiler, Bakanlıktan Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden uzman bir kadro geldi. Dün akşam tüm mahallelerimizi ve depolarımızı gezdiler. Depolarımızın düzenli ve temiz olmasından dolayı tebrik ettiler. Kesin sonuçların bu akşam ya da yarın sabah çıkacağını söylediler. Ama kanalizasyon bulaştı ya da benzer başka şeylerde ortada dolaşıyordu. Bizim özellikle altını çizmek istediğimiz konu, kamu kurumları net bir açıklama yapmadığı sürece dedikodulara itibar edilmesin. Kanalizasyon dedikoduları çıktı ilk etapta. Bu hatlar birbirinden çok bağımsız hatlardır. Uzak hatlardır. Bunun da öncesinde yapılan ilk incelemede böyle bir şeyin söz konusu olmadığı kesinleşti. Detaylı bir incelemeye alındı. Biz de bütün hatlarımızı taradık. Klor seviyemizi yükselttik. Bu biraz çeşme sularımızda koku yapabilir. Sonuçlar geldiği zaman kamuoyu ile paylaşılacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
Samsun Büyükşehir BelediyesiTokat BelediyesiSağlıkGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Samsunspor’un teklifini duyan Tedesco’dan saniyesinde cevap Samsunspor'un teklifini duyan Tedesco'dan saniyesinde cevap
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar Bakanlık ifşa etti Ünlü helvacının adıyla sahte ürün satmışlar! Bakanlık ifşa etti
Bu markaları mutfağınıza sokmayın Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti Bu markaları mutfağınıza sokmayın! Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Herkes Arda Turan’ı beklerken Milli Takım’a bir İtalyan hoca daha İlk açıklama geldi Herkes Arda Turan'ı beklerken Milli Takım'a bir İtalyan hoca daha! İlk açıklama geldi
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak 'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
17:11
Kılıçdaroğlu’ndan Azerbaycan’daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
Kılıçdaroğlu'ndan Azerbaycan'daki başörtüsü yasağıyla ilgili çok konuşulacak sözler
17:01
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
Hükümete yakın yazar asgari ücret için rakam verdi
16:40
Azerbaycan’da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
Azerbaycan'da 28 Şubat dönemini hatırlatan gözaltı görüntüleri
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü
15:51
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
15:31
’Ankara Abisi’yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
'Ankara Abisi'yle ilgili yeni iddia: Muhtemelen tutuklanacak
15:29
Hakim de bunu yaparsa Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
Hakim de bunu yaparsa! Kadına cinsel organını gösterdiği iddiasıyla HSK harekete geçti
15:04
Rıdvan Dilmen’den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Barcelona maçı için olay tahmin
14:59
TBMM’de sürpriz görüşme Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu ağırladı
TBMM'de sürpriz görüşme! Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu ağırladı
14:40
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
Ünlü spiker Serap Belovacıklı hakkında soruşturma başlatıldı
14:08
YRP’nin sirkeli su adımına DEM Parti’den zehir zemberek tepkiler
YRP'nin sirkeli su adımına DEM Parti'den zehir zemberek tepkiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 18:10:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Tokat Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, salgındaki kanalizasyon iddialarına asılsız dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei