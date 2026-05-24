Tokat'ta Taşkın: Tarihi Köprü Su Altında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Taşkın: Tarihi Köprü Su Altında

Tokat\'ta Taşkın: Tarihi Köprü Su Altında
24.05.2026 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta sağanak yağışlar sonrası Yeşilırmak taştı, tarım arazileri ve evler su altında kaldı.

TOKAT'ta etkili olan sağanak yağış ve Almus Barajı'nın maksimum doluluk seviyesine ulaşmasının ardından dolu savaklardan su tahliyesinin devam etmesi ile Yeşilırmak'ta taşkın meydana geldi. Taşkın nedeniyle ırmak kenarındaki tarım arazileri ve evleri su bastı. Pazar ilçesinin girişinde bulunan 1238 yapımı tarihi Selçuklu köprüsünün 4 gözünden 3'ünün de su içinde kaldığı görüldü.

Tokat genelinde kuvvetli sağanak yağışlar yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışlar ve Almus Barajı'nın maksimum doluluk oranına ulaşarak dolusavaklardan su tahliyesinin başlaması ile birlikte Yeşilırmak'ın su seviyesi yükseldi. Pazar ilçesine Yeşilırmak üzerinden giriş sağlayan noktada bulunan, Selçuklular döneminde 1238 yılında inşa edilen 4 gözlü tarihi taş köprünün 3 gözünün tamamen suyun içinde kaldığı görüldü. Bölge havadan dron ile görüntülendi.

33 YILDIR BÖYLE BİR SU GÖRMEDİK

Bölgede incelemelerde bulunan Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, tarihi köprünün statik olarak bir tehlike barındırmadığını belirterek şöyle konuştu:

"Atalarımız zamanında çok güzel yapmışlar, bu sel suyunu düşünerek inşa etmişler. Şu an için köprüde bir problemimiz yok. Benzer bir durum en son 1993 yılında yaşanmıştı. 33 yıldır böyle bir su görmedik."

TARIM ARAZİLERİ VE EVLERİ SU BASTI

Yeşilırmak'ın yatağından taşan sular, nehir güzergahı boyunca uzanan tarım arazilerine ve ırmak çevresinde bulunan bazı evlerin bahçelerine girdi. Ekili alanların su altında kaldığı bölgede, taşkının ardından ekiplerin hasar tespit ve su tahliye çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'ta Taşkın: Tarihi Köprü Su Altında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası’ndan kredi freni İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü Merkez Bankası'ndan kredi freni! İhtiyaç ve taşıt kredilerinde büyüme limiti düşürüldü
Yeşilırmak’ta su seviyesi yükseldi Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti Yeşilırmak'ta su seviyesi yükseldi! Tehlikeye rağmen herkes köprüye akın etti
2 genci hayattan koparan kaza Yakınları sinir krizi geçirdi 2 genci hayattan koparan kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi
Giresun’da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı Giresun'da tır iki otomobile çarptı: 5 ölü, 6 yaralı
CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı CHP Kurultayı soruşturmasında 13 gözaltına alındı
Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir Kılıçdaroğlu’na memleketinde tepki: Bizim için meşru değildir
Annesinin “daha güvenli“ diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu Annesinin "daha güvenli" diye gönderdiği ev 15 yaşındaki çocuğa mezar oldu
Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı Özel “En kısa sürede“ dedi ama... Kılıçdaroğlu’na yakın isim CHP’nin kurultay tarihini açıkladı! Özel "En kısa sürede" dedi ama...
Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı Elektrikli araç seyir halindeyken alev alev yandı
Çin’de kömür madeninde patlama: 90 ölü Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü
Alarmları kurun Acun Ilıcalı için bugün büyük gün Alarmları kurun! Acun Ilıcalı için bugün büyük gün

11:34
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
Mahmut Tanal elinde hortumla otobüsün üzerine çıktı: Açın suyu
11:28
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
Özel: Ankara barlarında bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle partiye girmeye çalıştılar
11:13
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi’nde
Haberler.com Ankara Temsilcisi Şerife Güzel CHP Genel Merkezi'nde
11:00
CHP Genel Merkezi’nin tahliyesi için polisler harekete geçti
CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için polisler harekete geçti
10:38
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi’nin boşaltılması için talimat verildi
Ankara Valiliği: Emniyete CHP Genel Merkezi'nin boşaltılması için talimat verildi
10:26
Kılıçdaroğlu’ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
Kılıçdaroğlu'ndan CHP teşkilatına çağrı: Mahkeme kararı uygulansın
09:59
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırıda 4 kişi gözaltına alındı
09:40
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
13,5 milyarlık yolsuzluğu ortaya çıkardı, 111 yıl hapis cezası aldı
08:35
Özgür Özel’den vekillerin “Yeni parti kuralım“ teklifine sert yanıt
Özgür Özel'den vekillerin "Yeni parti kuralım" teklifine sert yanıt
08:20
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
Kulisleri karıştıran iddia: Kılıçdaroğlu, Özel’den 4 vekilin ihraç edilmesini istedi
07:55
CHP Genel Merkezi’nde tahliye gerginliği Büyük arbede yaşandı
CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerginliği! Büyük arbede yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:38:30. #7.12#
SON DAKİKA: Tokat'ta Taşkın: Tarihi Köprü Su Altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.