Dar gelirliler için yeni sosyal konutlar yapılacak - Son Dakika
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Dar gelirliler için yeni sosyal konutlar yapılacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ tarafından başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasının yıl sonunda duyurulacağını belirterek, dar gelirli vatandaşlar için yeni konut imkanları sağlanacağını ifade etti.

19.02.2025 15:50  Güncelleme: 16:22
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresince (TOKİ) başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin, "Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız." ifadesini kullandı. Kurum, sosyal medya hesabından, Emlak Konut tarafından orta gelir grubuna yönelik başlatılan ve bugün tanıtımı yapılan "Kazançlı Yatırım Kampanyası" ile TOKİ tarafından dar gelirliler için başlatılacak yeni sosyal konut kampanyasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"KONUT VE KİRA SORUNUNA NEŞTER ATACAĞIZ"

Paylaşımında, deprem bölgesinde tarihte eşine az rastlanır bir yeniden inşa ve ihya çalışmasını yaptıklarını hatırlatan Kurum, yıl sonuna kadar vatandaşların tamamını yuvalarına kavuşturacaklarını belirtti. Bakan Kurum, deprem bölgesindeki faaliyetleri sürdürürken, başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerdeki konut ve kira sorununa da neşter atacaklarını aktararak, "Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Emlak Katılım Bankamızın da katkılarıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacağız." açıklamasında bulundu.

"DAR GELİRLİLERE YENİ YUVA İMKÂNI SAĞLAYACAĞIZ"

TOKİ'nin başlatacağı kampanya hakkında da bilgi veren Kurum, şunları kaydetti: Yıl sonunda duyuracağımız ve hazırlıklarını sürdürdüğümüz sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yeni yuva imkanları sağlayacağız. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz ise arsa maliyetlerini düşürecek bir çalışma yürütüyor. Bu çalışma konut fiyatlarını da etki edecek önemli bir çalışma olacak. İstanbul'da, Ankara'da ve diğer tüm şehirlerde vatandaşlarımız güvenli, sağlam ve uygun fiyatlı konutlara kavuşuncaya kadar durmayacağız.

Dar gelirliler için yeni sosyal konutlar yapılacak
Kaynak: AA

Sosyal Konut, Murat Kurum, Politika, Ekonomi, ankara, Güncel, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dar gelirliler için yeni sosyal konutlar yapılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Cenabı hakkaniyetin izni ile yine palavra :) 48 10 Yanıtla
  • barış özcan:
    Toki den ev alacak insanın başka evi olmamalı, hatta beraber yaşadığı ailesinin bile. Hayatında hiç evi olmayan, 15 yıldır o ilde ikamet eden, İstanbul ise Anadolu ve Avrupa ayrımı yaparak, geliri düşük ailelere verilmeli, kuradan önce denetim yapılmalı. Neden derseniz, tanıdığım var ev sahibi ama çocuklarının toki vb dairesi var. Buna dikkat edilmeli,o zaman gerçekten bu kampanya işe yarar. Yoksa gazoz ağacı. 37 3 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yalan ve komedi uzmanları 32 7 Yanıtla
  • Huseyin Gurkan:
    yandaş değilseniz hiç girmeyin o işe size çıkmaz.Önce gidip üye olun sonra müracaat edin yoksa boşuna ugrasirsiniz 19 8 Yanıtla
  • Can dostum:
    Durumu iyi olanlar sefasını sürüyor 23 3 Yanıtla
  • Ulku Girgin:
    yıl sonuna bildirilecek daha yılın 2. ayındayız 10 ay hayali ile yaşayacak sonra hayal kırıklığı ?? 12 3 Yanıtla
  • Apple User:
    hayırlı olsun 5 9 Yanıtla
  • Mehmet B:
    bikdik artık hep ayni 12 2 Yanıtla
  • Erol Tuncer:
    Eğer doğruysa 60000 taksit 60 ay vade.. Kaç kişi alabilir onu bilemem 4 1 Yanıtla
  • ismail:
    Akçakale toki konutları çoğu emlakçıların elinde isim cikar çıkmaz hemen malum sitede satışa çıkıyor hemde fahiş hava parasıyla 4 0 Yanıtla
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