Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, 100 günlük hizmetleri anlattı

Güncel

(İZMİR)- 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Torbalı Belediye Başkanı seçilen Övünç Demir görev süresinde geride kalan 100 gün boyunca yapılan hizmetleri "Torbalı'nın Yeni 100'ü" sloganıyla gerçekleşen lansman toplantısında anlattı. 100 günlük sürede yapılan beleidye hizmetlerini tek tek anlatan Başkan Demir, "3 ayda toplam borcumuzun 205 milyonunu yani yüzde 17'sini ödedik" dedi.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde Torbalı Belediye Başkanı seçilen Övünç Demir, görev süresinde geride kalan 100 gün boyunca yapılan hizmet ve projeleri anlattığı bir basın toplantısı düzenlendi. İsmail Uygur Kültür Merkezi'nde "Torbalı'nın yeni 100'ü" sloganıyla gerçekleşen lansman programına ev sahibi belediye başkanı Övünç Demir'in yanı sıra CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Özkan Tice ve Ekincan Aksoy, CHP Torbalı İlçe Başkanı Şengül Babacan, CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, CHP Torbalı Kadın Kolları Başkanı Nurgül Uytun, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye bürokratları, meclis üyeleri ve muhtarlar ile Torbalılı vatandaşlar katıldı. Lansman toplantısı şehitler ve 30 Haziran günü Ayrancılar'da meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlarken, ayrıca Torbalı Belediyesi'nin yeni dönem hizmetlerinin anlatıldığı bir video gösterimi de yapıldı.

"Atom karınca bir belediye başkanına sahip Torbalılılar"

Toplantıda konuşan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, "Övünç Başkanımla biz ilçe başkanı-il başkanı olarak da birlikte çalıştık. Övünç Başkanımız çok çalışkan, atom karınca bir belediye başkanına sahip Torbalılılar. Görecekler ki 5 yıl içerisinde çok daha iyi hizmetler yapacak. Biz kendisine kefiliz" dedi. İktidarın SGK borçlarını CHP'li belediyeler üzerinde baskı kurmak için kullandığını da belirten Aslanoğlu, "Bu yaptıkları şeye hiçbir yerde izin vermeyeceğiz. Sizler de izin vermeyin. Ne kadar engellemeye çalışırlarsa çalışsınlar Övünç Başkanım Torbalı'ya daha güzel hizmetler etmeye devam edecek" dedi.

"Bir çift mavi gözün kendini izlediğini bilenler yorulmaz"

Aslanoğlu'nun konuşmasının ardından konuşan Başkan Demir ise "Her işimizde olduğu gibi bu 100 gün için de dinlenmemek üzere yola çıktık ve yorulmadık. Çünkü bir çift mavi gözün kendini izlediğini bilenler yorulmaz" dedi. Göreve gelir gelmez "Gerçek makam sokaklarımız" mottosuyla 60 mahallede halk buluşmaları gerçekleştirerek öncelikli sorunları tespit ettiklerini ifade eden Demir, ilçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını kısa sürede 6 metrekareye çıkardıklarını ifade ederek, yarım kalan meydan ve yeni belediye binası projelerinin de tamamlanacağının sözünü verdi.

"Torbalı'nın hakkını Torbalılara verin"

Torbalı'nın en fazla vergi veren ilçe olduğunun altını çizen Başkan Demir, "Ülke ekonomisine büyük katkı koyuyoruz. İller Bankası'ndan belediyeye düşen pay büyük kesintiyle geliyor. Ekrandan baktık, yüzde 48'lik bir kesinti olacak yine. Bu şartlarda ayakta durmak zor, hepimizin etkileniyoruz. Vatandaş zor durumda ve emlak vergisinden eskisi gibi gelir alamıyoruz. Buradan hükümete bir çağrıda bulunacağım. Torbalı en fazla vergi veren ilçeyse hiçbir üretimi olmayan uzak bir ilçeyle bir tutulmamalı. En fazla vergi veren ilçeyiz, pozitif ayrımcılık olmalı. Yetkililere çağrıda bulunuyorum, Torbalı'nın hakkını Torbalılara verin" dedi.

"3 ayda 205 milyon borç ödedik"

Hizmet dolu 100 gün anlatımına bir mali disiplin parantezi de açan Demir, "Belediyeyi 1 milyar 200 milyon TL'lik borçla devraldık. Uzun yıllardan gelen borç bu. Bugüne kadar 3 ayda 205 milyonunu yani yüzde 17'sini ödedik. Hem hizmet yaptık, hem borç ödedik. Potansiyeli güçlü olan bir belediyeyiz. Bir belediye başkanı şikayet etmez, etmedim. Ama her gün borcumuz olan şirketlerin avukatlarıyla görüşüyoruz. Sadece sigortaya ayda 5 milyon faiz ödüyoruz. Bu bir kangren!" diye konuştu.

Demir'in toplantıda öne çıkan diğer mesajları ise şöyle:

"Önceliğimiz Torbalı'daki yeşil alan miktarını Türkiye standartlarına çıkarabilmekti. Ciddi bir ağaçlandırma ve yeşillendirme projemiz devam ediyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana üzerine yüzde 1 daha koyarak Torbalı'da kişi başına düşen yeşil miktarını 6 metrekareye çıkardık. Önce en ihtiyaç gördüğümüz yollarımızı asfaltlıyoruz. Adalet neyse vicdan neyi gerektiriyorsa hep o şekilde hareket ettik. Ricam az biraz sabırlı olmanız. Mali disiplini oturttuktan sonra içimden gelen ara sokaklara kadar asfalt dökeceğim. Yarım kalan belediye binası projesini de meydan projesini de bitireceğiz. Hedefimiz öncelikle meydanı önümüzdeki yaza bitirmek. Yetimin 1 lira hakkını kimsede bırakmayacağım. Hep şeffaf bir şekilde ne olmuş, ne bitmiş komisyonlarımızdan gelen raporlar doğrultusunda sizinle paylaşacağız. Benim tarzım şu, bir sorun varsa o halı altına süpürülemez. Çözülecek, kenara konulacak. Bu minvalde çalışıyoruz. Seçimden sonra ortadan kaybolanlardan olmayacağımı söyledim. Benim makam odan bana tuzak. Orada dursam 24 saat misafir ağırlarım. Biz sokakta geziyoruz. Gün içinde yapılanları gece 2-3 kez kontrol ediyorum. Torbalı'nın hak ettiği yere gelmesi için böyle bir mesaide olmamız gerek. Bizim yaşadığımız alanda can dostlarımıza kimse zarar veremez. Kimseye de müsaade etmeyiz. Özbey'de barınağımız var. Onun üstünde 12 dönüm yer daha tahsis ettik. Can dostlarımız sizin gözetiminizde bize emanet. Onları sahiplenin istiyoruz. Torbalı sınırlarında hiçbir can dostumuzun canına kimse kast edemeyecek."