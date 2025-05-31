Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı pusunun nedeni ortaya çıktı - Son Dakika
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Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı pusunun nedeni ortaya çıktı

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Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı pusunun nedeni ortaya çıktı
31.05.2025 12:00
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Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı pusunun nedeni ortaya çıktı
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İzmir'in Torbalı ilçesinde cezaevi dönüşü 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı pompalı tüfekli saldırıya ilişkin gözaltı sayısı 5'e yükseldi. Şüphelilerden 3'ü tutuklanırken olayın 2023 yılında işlenen bir cinayetin intikamını almak için gerçekleştirildiği iddia edildi.

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar Mahallesi'nde 29 Mayıs Perşembe günü saat 16.30 sıralarında vahşet yaşandı. İzmir- Aydın yolunda cezaevindeki oğullarını ziyaretten döndükleri öğrenilen Adnan Özdemir idaresindeki otomobile bir kişi pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırgan suç aleti ile birlikte kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırının nedeni ortaya çıktı

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde araçtaki motosiklet tamircisi sürücü Adnan Özdemir (61), Abdullah Altun ve Fatma Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Miraç Altun (4), Adnan Özdemir'in gelini Ayşe Özdemir (32) ve oğlu Ahmet Ege Özdemir (1) ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Ölen 3 kişinin cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırının nedeni ortaya çıktı
Hayatını kaybeden Adnan Özdemir (61)

SİLAHLI SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüphelinin K.K. olduğunu belirledi. Ekipler, adresi tespit edilen K.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırının nedeni ortaya çıktı
Yaralılardan Ayşe Özdemir (31) ile oğlu Ahmet Ege Özdemir (1)

GÖZALTI SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Olayda yaşamını yitirenlerin cenazeleri ise yakınları tarafından teslim alındı. Hayatını kaybeden 3 kişi, dün Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Soruşturmayı kapsamında jandarma ekipleri, K.K.'ye yardımcı oldukları gerekçesiyle 4 kişiyi daha gözaltına aldı. Böylelikle gözaltı sayısı 5'e yükseldi.

Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırının nedeni ortaya çıktı

SALDIRI ANI KAMERADA

Bu arada saldırgan K.K.'nin pompalı tüfekle otomobildekilere ateş ettiği anlar, çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; K.K.'nin eline pompalı tüfekle otomobilde bulunanlara art arda ateş ettiği ve saldırının ardından koşarak uzaklaştığı görüldü.

Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği pompalı tüfekli saldırının nedeni ortaya çıktı

İNTİKAM İDDİASI

Öte yandan olayın, 2023 yılında işlenen bir cinayetin intikamını almak için gerçekleştiği önü sürüldü. Jandarma karakolundaki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K., B.B. ve A.S.B. tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cezaevi dönüşü 3 kişinin hayatını kaybettiği kanlı pusunun nedeni ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Aslı A:
    Nisa suresinin 93 ayet: Kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamış (olacak)tır 29 5 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Vay bee böyle arkamdan intikamımı alacak kanı yerde koymayacağına emin oldugum yiğit olsa gözü kapalı her çatışmaya girerim 4 23 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    seriat hukumlwri uygulansaydi ilk olduren idam edilirdi simdi bu olay islenmezdi 7 2 Yanıtla
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