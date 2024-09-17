Tornavida ile Yaralanma: Şüpheli Alkollü Yakalandı - Son Dakika
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Tornavida ile Yaralanma: Şüpheli Alkollü Yakalandı

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İnegöl'de bisiklet tamircisi, alacak-verecek yüzünden müşterisini tornavida ile yaraladı.

17.09.2024 01:31
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BURSA'nın İnegöl ilçesinde bisiklet tamircisi Ziya Z. (57), alacak-verecek tartışmasında müşterisini tornavida ile göğsünden yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken şüpheli ise dere kenarında alkol içerken yakalandı.

Olay, saat 21.00'de İnegöl'ün Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi üzerindeki bisiklet tamircisinde meydana geldi. Bisiklet tamircisi Ziya Z., alacak verecek nedeniyle iş yerine gelen müşterisi Ümit Y. ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında öfkelenen Ziya Z., elindeki tornavidayı müşterisinin göğsüne sapladı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, yaralanan Ümit Y., 150 metre yürüyerek cami bahçesindeki vatandaşlardan yardım istedi. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALKOL İÇERKEN YAKALANDI

Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüpheliyi bulmak için ilçe genelinde arama çalışması başlattı. Arama çalışmaları sırasında ekipler, şüpheli Ziya Z.'yi olay yerinden 10 kilometre uzaklıkta Mahmudiye Mahallesi'nde bulunan Bedre Deresi kenarında alkol içerken yakaladı.

Polise olayı anlatan Ziya Z., "Bugün onu aradım bir araba muhabbeti vardı. Önceden arkadaşlığımız güzeldi. Sonra beni tekrar aradı ve bana hakaretler etti. Sonra dükkanıma geldi. Dükkana girer girmez bana kafayla vurdu. Bende kendimi savunabilmek için ne bulduysam dürttüm." dedi.

Ümit Y.'nin hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli Ziya Z. gözaltına alındı.

Tornavida ile Yaralanma: Şüpheli Alkollü Yakalandı
Kaynak: DHA

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