Trablus'ta petrol depolarına İHA ile saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trablus'ta petrol depolarına İHA ile saldırı gerçekleştirildi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Libya'nın başkenti Trablus'ta havaalanı yolu üzerindeki petrol deposunun tanklarına insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendi. Brega Petrol Pazarlama Şirketi saldırıyı kınayarak soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Libya'nın başkenti Trablus'ta petrol tanklarının bulunduğu bölgeye insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği bildirildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumuna bağlı Brega Petrol Pazarlama Şirketinden yapılan açıklamada, Trablus'ta havaalanı yolu üzerindeki petrol deposunun tanklarına İHA ile düzenlenen saldırının kınandığı ifade edildi.

Saldırıda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı aktarılan açıklamada, ilgili ekiplerin bölgenin güvenliğini sağladığı belirtildi.

Petrol tesisleri ve depolarının korunmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatılması çağrısında bulunuldu.

Trablus'un batısındaki Zaviye kentinde de ağustos ayının başında petrol tesislerine silahlı gruplar tarafından kamikaze İHA'larla saldırılar düzenlenmiş, bir petrol deposundaki dizel tankında yangın çıkmıştı.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, İhlas Haber Ajansı, Güvenlik, Tripoli, Enerji, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trablus'ta petrol depolarına İHA ile saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Premier Lig’de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı Premier Lig'de yaz transfer döneminde 3,46 milyar sterlinle rekor kırıldı
Facia “geliyorum“ demiş Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı Facia "geliyorum" demiş! Batan geminin eski yolcusu ihmali anlattı
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
Ezilmekten kıl payı kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar kamerada Ezilmekten kıl payı kurtuldu! Yürekleri ağza getiren anlar kamerada
Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı Sevimli halleri mest etti Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’un kızı Karya denizle tanıştı! Sevimli halleri mest etti
Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara Kavurma imalathanesinde mide bulandıran manzara

12:57
Fatih Tekke’nin Trabzonspor’a bıraktığı paraya bakın Vazgeçtiği rakam olay
Fatih Tekke'nin Trabzonspor'a bıraktığı paraya bakın! Vazgeçtiği rakam olay
12:47
Talisca’dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:46
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir Masada Türkiye seçeneği de var
ABD 100 yıllık geleneğini bozabilir! Masada Türkiye seçeneği de var
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 13:04:21. #7.12#
SON DAKİKA: Trablus'ta petrol depolarına İHA ile saldırı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement