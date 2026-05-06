Trabzon'da Balık Tezgahları Çeşitlilik Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Balık Tezgahları Çeşitlilik Sunuyor

Trabzon\'da Balık Tezgahları Çeşitlilik Sunuyor
06.05.2026 00:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Av yasağının ardından Trabzon'daki balık tezgahlarında kültür balıkları yoğun ilgi görüyor.

DENİZLERDE başlayan av yasağının ardından Trabzon'daki balık tezgahlarında çeşitlilik sürerken, vatandaşlar kültür balıklarını tüketmeye yöneldi.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan genel av yasağının ardından tezgahlardaki balık çeşitliliği devam ediyor. Kültür balıklarının ön planda olduğu tezgahlarda az avlanan istavrit ve mezgit de yerini koruyor. Trabzon Balıkçılar Hali'nde mezgidin kilosu 350, istavrit 300, alabalık 250, levrek 500, çupra 600, somon 250 ve şoklanmış hamsini kilosu da 150 liradan satışa sunuluyor.

'YILIN 12 AYI BALIKLARDAKİ TAZELİK DEVAM EDER'

Balıkçı Mehmet Can Örseloğlu, tezgahlardaki balık çeşitliliğinin sürdüğünü belirterek, "Hayırlısıyla bir sezon bitti. Gelecek sezona umutla bakmaya çalışıyoruz. Bu sezon vatandaşlar balığın daha taze, iri ve ceplerine uygun olmasını bekledi. Elimizden geldiği kadar denizden çıkan tazeliği halka sunmaya çalıştık. Nisanın 15'inde av yasağı başladı, eylüle kadar devam edecek. Bu yasak geldi ama balık yok değil. Büyük kayıklar denize açılmıyor ama küçük kayıkçılar balık tutuyor. Tezgahlarda balıklar olmaya devam ediyor. Yaklaşık 12 çeşit var ama fiyatlar biraz yükselince vatandaşlar da git-gel yaşıyor. Onlara da saygı duyuyoruz. Hava biraz daha ısınınca mezgit, istavrit, barbun, sargan ve kalkan balıkları olur. Çeşitlilik olur ama tabii eski bolluk olmaz. Yılın 12 ayı balıklardaki tazelik devam eder. Balık bol olunca fiyat düşer, kıt olunca yukarı gider" dedi.

'SON 30 YILIN EN BÜYÜK BALIK SEZONU YAŞANDI'

Sezonun bereketli geçtiğini kaydeden Balıkçı Turgay Memiş, "Son 30 yılın en büyük balık sezonu yaşandı. Bol çıkan hamsinin yanında istavrit de vardı. Sezon kapandı ama küçük kayıkçıların tuttuğu balıklar geliyor. İstavrit, levrek, çupra, somon balıkları da satılıyor. İstavrit de güzel gidiyor. Vatandaş halinden memnun şu an. İstavrit önceden 100 liraydı bugün 350-400 lira. Balık az olunca fiyatlar da yüksek oluyor" diye konuştu.

'GENELDE KÜLTÜR BALIKLARI TÜKETİLİYOR'

Balıkçı Mehmet Örseloğlu, vatandaşların kültür balıklarını tüketmeye yöneldiğini ifade ederek, "Artık sezonun sonuna geldik. Bol ve bereketli geçti. Büyük kayıkların yasaklanması, küçük balıkların devam etmesiyle balık geliyor ama az geliyor. İstavrit ve mezgidin yanında çupra, levrek, alabalık ve somon balıkları var. Fiyatlar da makul. Kültür balıklarının fiyatı pek değişmedi. Mezgit ve istavritin fiyatları biraz yukarıda. Şu anda çupra tercih ediliyor. Mezgit ve istavrit tüketen de var. Genelde kültür balıkları tüketiliyor" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Balık Tezgahları Çeşitlilik Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
İran’dan ABD ve BAE’ye Özgürlük Projesi uyarısı İran'dan ABD ve BAE'ye Özgürlük Projesi uyarısı
Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı Tatilcilerden tepki yağıyor Dünyaca ünlü plajda sınır aşıldı! Tatilcilerden tepki yağıyor
Galatasaray’da Antalyaspor maçı öncesi yasak Galatasaray'da Antalyaspor maçı öncesi yasak

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 01:34:48. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Balık Tezgahları Çeşitlilik Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.