Trabzon\'da Balık Tezgahlarında Palamut Dönemi Sona Yaklaşıyor

Güncel

TRABZON'da balık tezgahlarında çeşitlilik sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte av sezonu yavaş yavaş kapanırken, bu sezon bolca avlanan palamut tezgahlardaki yerini diğer balık çeşitlerine bıraktı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonda bereketli günler yaşanırken, bu sezon bolca avlanan palamut tezgahlardaki yerini diğer balık çeşitlerine bıraktı. Balıkçılar, hamsinin de yavaş yavaş tezgahlardan kaybolduğunu ifade ederek, yerini istavrit ve mezgide bırakacağını belirtti. Trabzon Balıkçılar Hali'nde; mezgit ve istavrit kilosu 150, hamsinin kilosu 150, levrek 300, çupra 350, somon 250-350, sarganın kilosu 250, alabalığın ve barbunun kilosu 150, tezgahlarda nadiren görülen palamudun kilosu ise 175 liradan satışa sunuluyor.

'PALAMUT DEVRİ BİTTİ'

Balıkçı Turgay Memiş palamudun tezgahlardan kaybolduğunu ifade ederek, "Şu anda biraz yavaşlama dönemine girdik. Buna rağmen bol balık çıkıyor. Allah bereket versin. Hamsi, mezgit, istavrit şu an gelmeye devam ediyor. Bu sene çok iyi palamut çıktı. Bundan sonra daha olmaz. Palamut devri bitti. Fiyatlar çok cazip değil. Mezgit ve istavrit 100-125 lira arasında oynuyor. Sargan, somon ve kefal balıkları da 250-300 lira civarında. Balık çeşidi bol" dedi.

'SEZONUN SONUNA YAKLAŞIYORUZ'

Balıkçı Mustafa Ogün Karslı ise bu senenin çok bereketli geçtiğini belirterek, "Balık çeşidi bol. Vatandaşlar da tıpkı bizim gibi bu durumdan memnun. Havalar yavaş yavaş ısınıyor, av sezonunun da sonuna yaklaşıyoruz. Buna rağmen tezgahlar dolu. Mezgit, istavrit, barbun var. Güzel balıklar geliyor. Somon da var bolca. Vatandaşımız da memnun. Palamut da yavaş yavaş gidiyor. Hala suda kalan palamutlar var. Fiyatları biraz yüksek oluyor. Hamsi de yavaş yavaş kaybolur. Yerini de mezgit ve istavrite bırakacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRAZBON,