Trabzon'da Balık Tezgahlarında Palamut Dönemi Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Balık Tezgahlarında Palamut Dönemi Sona Yaklaşıyor

Trabzon\'da Balık Tezgahlarında Palamut Dönemi Sona Yaklaşıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte Trabzon'daki balık tezgahlarında palamutun yerini diğer balık çeşitlerine bıraktığı bildirildi. Balıkçılar, bu sezonun bereketli geçtiğini ve hamsinin de kaybolmaya başladığını ifade etti.

02.02.2025 10:17  Güncelleme: 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TRABZON'da balık tezgahlarında çeşitlilik sürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte av sezonu yavaş yavaş kapanırken, bu sezon bolca avlanan palamut tezgahlardaki yerini diğer balık çeşitlerine bıraktı.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağlarıyla avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Karadeniz'de yeni sezon için hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Sezonda bereketli günler yaşanırken, bu sezon bolca avlanan palamut tezgahlardaki yerini diğer balık çeşitlerine bıraktı. Balıkçılar, hamsinin de yavaş yavaş tezgahlardan kaybolduğunu ifade ederek, yerini istavrit ve mezgide bırakacağını belirtti. Trabzon Balıkçılar Hali'nde; mezgit ve istavrit kilosu 150, hamsinin kilosu 150, levrek 300, çupra 350, somon 250-350, sarganın kilosu 250, alabalığın ve barbunun kilosu 150, tezgahlarda nadiren görülen palamudun kilosu ise 175 liradan satışa sunuluyor.

'PALAMUT DEVRİ BİTTİ'

Balıkçı Turgay Memiş palamudun tezgahlardan kaybolduğunu ifade ederek, "Şu anda biraz yavaşlama dönemine girdik. Buna rağmen bol balık çıkıyor. Allah bereket versin. Hamsi, mezgit, istavrit şu an gelmeye devam ediyor. Bu sene çok iyi palamut çıktı. Bundan sonra daha olmaz. Palamut devri bitti. Fiyatlar çok cazip değil. Mezgit ve istavrit 100-125 lira arasında oynuyor. Sargan, somon ve kefal balıkları da 250-300 lira civarında. Balık çeşidi bol" dedi.

'SEZONUN SONUNA YAKLAŞIYORUZ'

Balıkçı Mustafa Ogün Karslı ise bu senenin çok bereketli geçtiğini belirterek, "Balık çeşidi bol. Vatandaşlar da tıpkı bizim gibi bu durumdan memnun. Havalar yavaş yavaş ısınıyor, av sezonunun da sonuna yaklaşıyoruz. Buna rağmen tezgahlar dolu. Mezgit, istavrit, barbun var. Güzel balıklar geliyor. Somon da var bolca. Vatandaşımız da memnun. Palamut da yavaş yavaş gidiyor. Hala suda kalan palamutlar var. Fiyatları biraz yüksek oluyor. Hamsi de yavaş yavaş kaybolur. Yerini de mezgit ve istavrite bırakacaktır" diye konuştu.

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRAZBON,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Balıkçılık, Denizcilik, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Balık Tezgahlarında Palamut Dönemi Sona Yaklaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:56 Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem Muğla açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
10:39 İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış
10:19 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı 260 saat idrarını içerek enkaz altında yaşama tutunan depremzede dehşet anlarını anlattı
09:49 Pınar Gültekin davasında Yargıtay “canavarca değil“ dedi, müebbet kararını bozdu Pınar Gültekin davasında Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
22:17 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon TSK'dan ihraç edilen 5 teğmenle ilgili asılsız provokasyon
10:01 Cansu Dere, Ayşe Barım’ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor Cansu Dere, Ayşe Barım'ın şirketinden ayrıldı: Diğer oyuncuların da ayrılacağı konuşuluyor
09:47 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
09:42 ABD’de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor ABD'de yaşayan Türk kadının çektiği videoya tepki yağıyor
09:40 Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada Ailesinden 4 kişiyi öldüren zanlının katliam evinden çıkış anı kamerada
09:35 Ahmet Mümtaz Taylan’dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar’dan önce bana geldiler Ahmet Mümtaz Taylan'dan şaşırtan Kızılcık Şerbeti itirafı: Settar'dan önce bana geldiler
09:32 Galatasaray’ın yıldızından taraftarı kahreden haber Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
09:25 Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı Bugünden itibaren fiyatı iki katına çıktı
09:19 Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim Yangında evini kaybeden Turabi popstar oluyor: Pop piyasasını alt üst edeceğim
09:14 Sır perdesi kalktı 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler Sır perdesi kalktı! 19 yıl sonra korkunç gerçeği itiraf ettiler
09:14 İzmir’de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon İzmir'de Dolandırıcılık Çetesine Operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2025 11:37:25. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da Balık Tezgahlarında Palamut Dönemi Sona Yaklaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.