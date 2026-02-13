Trabzon'da Eşi Öldüren Sanığın Yargılaması Başladı

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde eşini silahla öldüren, olaya müdahale eden bekçiyi de yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun'un yargılanmasına başlandı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Beşikdüzü ilçesinde 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Sinem Somun'u (27) tabancayla öldüren ve olaya müdahale etmeye çalışan mahalle bekçisini yaralayan tutuklu sanık Ali Eren Somun, Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Üzerine atılı tasarlayarak öldürme suçunu kabul etmeyen sanık, kimseyi öldürme kastı olmadığını ileri sürdü.

Sanık, eşinin Mersin'de gemi kaptanlığı stajına gittiğinde sosyal medya hesaplarından birlikte çektikleri fotoğrafları kaldırdığını ve kendisini engellediğini iddia etti.

Somun, olay günü, uzaklaştırma kararı aldıran ve evde olmadığını bildiği eşinin evine girdiğini, gelince tartıştıklarını, merdivende duyduğu ayak sesleri üzerine 2 el ateş açtığını ifade etti.

Öldürme kastı olmadığını ileri süren Somun, "Korkarak olay yerinden motosikletle uzaklaştım. Beni herkes tanıyordu. Olaya ilişkin kimse bana bir şey sormasın diye saçımı, sakalımı kestim. Sinop'ta deniz kenarında kaldım. Denize girip çıkıyordum. Karımın öldüğü haberini de yakalandığımda öğrendim." dedi.

Mahkeme başkanının, olaydan önce Sinem Somun'un sosyal medyada yaptığı "Türkiye'de 102 günde 132 kadın öldürüldü" paylaşımından sonra neden "133" paylaşımını yaptığını sorması üzerine sanık, 133'ün uğurlu sayısı olduğunu ve 13 Ağustos'ta evlendiklerini söyledi.

Olayda yaralanan bekçi de müşteki olarak dinlendi.

Sinem Somun'un annesi Derya Topaloğlu, sanıktan sonuna kadar şikayetçi olduğunu vurguladı.

Anneannesi Gülnaz Topaloğlu da sanığın olaydan önce kendilerini arayarak "Size savaş açacağım" dediğini, sanığın anne ve babasının da kendilerini arayarak tehdit ettiklerini ileri sürdü.

Trabzon Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukatlar, davaya katılma talebinde bulundu.

Taraf avukatları ve cumhuriyet savcısının beyanlarının ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Trabzon Barosu'nun katılma talebinin reddine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının katılma talebinin kabulüne, dinlenmeyen tanıkların bir sonraki celse dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde baygınlık geçiren anneanne Topaloğlu, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Duruşmayı, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de takip etti.

Olay

Beşikdüzü ilçesine bağlı Adacık Mahallesi'nde yaşayan Sinem Somun, 31 Temmuz 2025'te boşanma aşamasındaki eşi Ali Somun tarafından evde tabancayla öldürülmüş, olaya müdahale etmeye gelen mahalle bekçisi de ayağından yaralanmıştı. Olayın ardından kaçan sanık, Sinop'un Akliman mevkisinde kamp kurduğu çadırın içinde yakalanmış, olayda kullandığı tabanca, bir miktar para ve bazı kişisel eşyaları ele geçirilmişti.

Trabzon'a getirilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.