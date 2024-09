Trabzon\'da Filistin\'e Destek Yürüyüşü

Güncel

Trabzon'da toplanan grup Filistin'e destek için yürüyüş yaptı.

Özgür Aksa Trabzon Platformunca çarşamba günleri ikindi namazından sonra organize edilen yürüyüş, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi önünden başladı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla slogan atarak Kahramanmaraş Caddesi'ndeki Ziraat Bankası önüne kadar yürüyen grup adına konuşan Faruk Çelik, Gazze'de verilen mücadelenin sadece bir toprak parçasının değil, bir inancın savunulması olduğunu söyledi.

Çelik, boykot çağrısında bulunarak, "Bugün, masum çocukların canı pahasına dönen bu düzenin en büyük destekçileri, sessiz kalanlardır. Onların ürünlerini tüketmek, bu zulme ortak olmaktır. Boykot, sadece bir ekonomik duruş değil, bir vicdan devrimidir. Her alışverişte yaptığımız tercihlerle, hangi tarafın safında durduğumuzu belirliyoruz. Bu dünya, zalimlerin değil, adaletin hakim olduğu bir yer olmalıdır. Boykot ederek, zulmün karşısında onurlu bir duruş sergileyebilir ve bu vicdan hareketinin bir parçası olabiliriz." diye konuştu.

Her geçen gün, İsrail'in korku içinde adımlar attığını ifade eden Çelik, "Gazze'nin aslanları, Allah'ın adını yüceltmek için daha da kararlı ilerliyorlar. Katil İsrail'in işgalini sürdürebilmek için sarf ettiği her çaba, Filistinlilerin cesareti karşısında eriyip gidiyor." dedi.

İsrail'in kayıplarının sadece fiziksel ve askeri alanda olmadığını dile getiren Çelik şöyle devam etti:

"Moral, psikolojik ve diplomatik alanlarda da büyük oldu. Uluslararası arenada, insan hakları ihlalleri nedeniyle gittikçe yalnızlaşan İsrail, her geçen gün meşruiyetini kaybetmekte. Dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı insanlar, bu haksız işgale karşı seslerini yükseltirken, cani İsrail'in imajı tarihin en karanlık sayfalarına gömülüyor. Ekonomik yaptırımlar, kültürel boykotlar ve ahlaki baskılar altında İsrail, işgal politikalarının bedelini çok ağır ödüyor, ödemeye de devam edecektir."

Grup, Filistin için yapılan duanın ardından dağıldı.