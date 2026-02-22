Trabzon'da İki Mahallede Yangın - Son Dakika
Trabzon'da İki Mahallede Yangın
22.02.2026 11:25
Sürmene'de çıkan yangınlarda bir ev ve odunluk kullanılmaz hale geldi, inceleme başlatıldı.

TRABZON'un Sürmene ilçesinde iki ayrı mahallede çıkan yangınlarda bir ev ile odunluk, kullanılamaz hale geldi.

Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu ve Orta mahallelerinde, gece saatlerinde yangın çıktı. Soğuksu Mahallesi'nde iki katlı evde çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sararken, Orta Mahalle'de bir odunlukta yangın çıktı. İhbarla adreslere jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü. Yangınlarla ilgili inceleme başlatılırken, ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

