Trabzon'da ince bağırsağının bir bölümü gelişmeyen bebek başarıyla ameliyat edildi

Trabzon'da ince bağırsağın bir bölümü gelişmeyen yenidoğan bebek ameliyat edildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, Numune kampüsünde 34 haftalık ve 2 kilo 140 gram dünyaya gelen bebekte, ince bağırsağın bir bölümünün gelişmemesiyle ortaya çıkan intestinal atrezi tespit edildiği belirtildi.

Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, Çocuk Cerrahisi Uzmanları Dr. Esra Ek?i Bulut ve Dr. Sema Tural Bozoğlu tarafından yapılan cerrahi müdahalenin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, cerrahi tedavi gerektiren yenidoğanlarda ilgili branşların koordineli çalışmasıyla kapsamlı sağlık hizmetinin sunulmaya devam ettiği kaydedildi.