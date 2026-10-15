Trabzon'da ince bağırsağının bir bölümü gelişmeyen bebek başarıyla ameliyat edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da ince bağırsağının bir bölümü gelişmeyen bebek başarıyla ameliyat edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Numune kampüsünde, ince bağırsağının bir bölümü gelişmemiş 34 haftalık ve 2 kilo 140 gram yenidoğan bebek ameliyat edildi. Neonatoloji ve çocuk cerrahisi uzmanlarının müdahalesi başarıyla sonuçlandı.

Trabzon'da ince bağırsağın bir bölümü gelişmeyen yenidoğan bebek ameliyat edildi.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan açıklamada, Numune kampüsünde 34 haftalık ve 2 kilo 140 gram dünyaya gelen bebekte, ince bağırsağın bir bölümünün gelişmemesiyle ortaya çıkan intestinal atrezi tespit edildiği belirtildi.

Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Berna Hekimoğlu, Çocuk Cerrahisi Uzmanları Dr. Esra Ek?i Bulut ve Dr. Sema Tural Bozoğlu tarafından yapılan cerrahi müdahalenin başarıyla tamamlandığı kaydedildi.

Açıklamada, cerrahi tedavi gerektiren yenidoğanlarda ilgili branşların koordineli çalışmasıyla kapsamlı sağlık hizmetinin sunulmaya devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Kanuni Eğitim ve Araştırma HastanesiYenidoğanAmeliyatTrabzonHastaneSağlıkGüncelÇocukBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
12:57
Kocaeli’de eğitime bir gün daha ara verildi
Kocaeli'de eğitime bir gün daha ara verildi
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:03
Aracı selde kalanlar dikkat Tek hata 600 bin TL’ye mal olabilir
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:59:48. #.0.3#
SON DAKİKA: Trabzon'da ince bağırsağının bir bölümü gelişmeyen bebek başarıyla ameliyat edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei