Kıyameti andıran görüntüler Trabzon\'dan! Şelale az kalsın turistleri yutuyordu

Güncel

Milyoner\'e damga vuran soru! Bir "Bam" yüzünden 100 bin liradan oldu

Trabzon'un Düzköy ilçesinde sağanak etkili olan sağanak yağış, Çal Mağarası'nın üst kısmındaki şelalenin taşmasına neden oldu. Mağara girişi taşan suyla göle döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, mahsur kalan turistler ekipler tarafından kurtarıldı.

ŞELALE TAŞTI

İlçede akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Zaman zaman şiddetini artıran yağış sonrası bölgedeki turizm merkezlerinden olan Çal Mağarası'nın üst kısmında bulunan şelale, taştı. Mağara girişinin taşan suyla göle döndüğü anlar kameraya yansırken, yağış nedeniyle mağara tedbir amaçlı ziyaretçi giriş-çıkışına kapatıldı.

MAHSUR KALAN TURİSTLER KURTARILDI

Girişi suyla kaplanan mağaradaki ziyaretçiler içeride mahsur kalırken, bölgeye gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile AFAD ekipleri, meydana gelen sel ve su taşkınlarına müdahalede bulundu. Mağara içindeki ziyaretçiler bulundukları yerden alınarak, güvenli alana çıkarıldı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Çal Mağarası'nda meydana gelen sel ve su taşkınlarının ardından İtfaiye ve AFAD ekiplerimiz bölgeye yönlendirilmiştir. Ekiplerimiz başarılı bir operasyonla vatandaşlarımızı güvenli şekilde bulundukları yerden çıkarmıştır. Vatandaşlarımızın sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bölgede ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.