Trabzon\'da Şehitler Anıldı, Motosikletli Grup Hatay\'a Uğurlandı

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Trabzon'da şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ile Eren Bülbül, şehadetlerinin 7'nci yılında düzenlenen programla anıldı. Şehitleri anmak için yola çıkan motosikletli grup da Hatay'a gitmek üzere uğurlandı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi ile Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği tarafından, Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017'de teröristler tarafından şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Eren Bülbül için anma programı düzenledi. Sülüklü Şehitliği'nde gerçekleşen 'Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik Motor Sürüşü ve Şehitlerimizle Buluşuyoruz' adlı programa; Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Ahmet Tezcan, Şehit Aileleri Derneği Başkanı Şeref İşler ve Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyeleri katıldı.

'TÜM ŞEHİTLERİMİZE SELAM OLSUN'

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, konuşmasında, "En genç şehidimiz Eren Bülbül'ümüz ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen Ferhat Gedik astsubayımızı rahmetle yad ediyoruz. Onu anmak için Rota 61 ile beraber Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Aileleri ve Dul Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi çok güzel bir program tertip ettiler. Gittikleri vilayetlerde yine şehitlerimizi yad edecekler, en son İskenderun'da Ferhat Gedik'imizin de kabrinde olacaklar. Eren Bülbül'ümüze, kendisiyle birlikte şehadete eren Ferhat Gedik'imize ve tüm şehitlerimize selam olsun. Allah onlara gani gani rahmet eylesin" diye konuştu.

'ŞEHİTLİK MÜESSESESİ HEPİMİZ İÇİN ÇOK KUTSAL'

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Şehidimiz rahmetli komutanımız Ferhat Gedik çok kıymetli işler yaptı. Nice şehitlerimiz var, her birinin mücadelesi bizim için çok kutsal. Şehitlik müessesesi hepimiz için çok kutsal. Bu toprakların her karışı şehit ve gazilerimizin kanıyla sulanmış, Allah hepsinden razı olsun. İnşallah bu topraklarda hepimiz huzur içinde, mutluluk içinde yaşarız. Bunun teminatı olan silahlı kuvvetlerimize, kolluk kuvvetlerimize Allah zeval vermesin. Allah ayaklarına taşa değdirmesin. Onların sayesinde evimizde huzur içerisinde rahat uyuyabiliyoruz. Ülkemizin geleceğine ilişkin kaygılardan uzak uyuyabiliyoruz. Hepsi var olsun. Rota grubumuza da çok teşekkür ediyorum. Çok meşakkatli bir yolculuğa çıkıyorlar. Yolları açık olsun" dedi.

900 KİLOMETRE GİDECEKLER

Programın sonunda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Rota 61 Trabzon Motosiklet Derneği üyelerinden 6 motosikletli, Malatya ve Kahramanmaraş üzerinden Hatay'a gitmek için yola çıktı. Protokol üyelerinin uğurladığı motosikletliler, yaklaşık 900 kilometre katedip, gittikleri şehirlerde şehitleri anacak ve 11 Ağustos'ta da İskenderun Bekbele Şehitliği'nde Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in kabri başındaki anma programına katılacak.